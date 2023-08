L’année 2016 a été prolifique pour Joachim Gérard. Le tennisman en fauteuil roulant atteignait alors pour la toute première fois une finale du Grand Chelem en battant Stéphane Houdet, numéro 2 mondial à l’Open d’Australie. Quelques mois plus tard, il obtient une première médaille olympique en battant une nouvelle fois le joueur français. Pour finalement conclure l’année sur les chapeaux de roues en devenant le numéro 1 mondial.

Mais 2016, c’est aussi le début d’une aventure pour le tennisman belge. L’année où commence sa collaboration avec Partenamut, dont le partenariat est depuis régulièrement reconduit. “Nous sommes partenaires jusqu’en 2024, pour les Jeux Olympiques notamment. Mais j’espère que nous allons vite renouveler pour la suite”, sourit Joachim Gérard.

À côté de ce partenariat, le Belge peut également compter sur Head et TiArrow pour ses équipements, ainsi qu’Orthopédie Toussaint, avec qui il collabore depuis autant d’années. Sans compter son partenariat et affiliation avec l’Adeps et la Ligue Handisport Francophone (LHF). “Ce ne sont pas des sponsors que j’affiche sur mes habits, mais ça reste mes plus gros partenaires puisqu’ils me permettent de pratiquer mon sport, que ce soit avec un salaire mensuel de l’Adeps et des aides financières par la Ligue Handisport Francophone.” Un lot de partenaires qui permet à Joachim Gérard de combler ses besoins, qui avoisinerait entre 100 000 et 150 000 euros par saison.

À lire aussi

L’argent et l’humain

Le sportif ne s’en cache pas : le début de cette collaboration avec Partenamut est avant tout une question d’argent. “La seule vraie raison, elle est monétaire. J’étais en pleine expansion. Je voulais gagner plus pour devenir plus professionnel. Avec ça, je gagne plus de tournois et donc de l’argent aussi. Pour le handisport, les sponsors ne sont pas là pour nous faire gagner de l’argent directement, mais plutôt indirectement. Les sponsors sont plus un apport financier pour mieux se préparer.”

En collaboration depuis 7 années, Joachim Gérard et la société d’assurance maladie ont tissé des liens. Et l’aspect financier de l’accord a depuis été dépassé. “C’est une aventure humaine que je vis avec eux. Ça fait déjà quasiment 7 ans qu’on travaille avec Partenamut, mais aussi Orthopédie Toussaint. Je passe régulièrement du temps avec eux, notamment quand ils organisent ou sponsorisent des événements. Partenamut est par exemple partenaire des Urban Youth Games, où j’ai été lors de la dernière édition. Donc de base c’est financier, mais au fur et à mesure des années, ça devient plus humain. On tisse rapidement des liens extra-sportifs.”

C‘est très difficile pour les athlètes moins connus d'obtenir un sponsor et jouer dans un handisport, ça n’aide pas. Ça ne pousse pas aux portillons. Il faut aller les chercher."

Parcours du combattant

En Belgique, Joachim Gérard fait partie des visages connus du milieu sportif. Médiatiquement parlant, on le retrouve régulièrement dans des articles ou divers reportages télé ou radio. Est-ce suffisant pour attirer de nombreux sponsors ? Pas tout à fait selon le sportif belge. “Je sais très bien que j’ai une image, et que je fais partie des chanceux à avoir des sponsors. Mais je sais aussi que je ne vais pas rapporter autant d’argent à un partenaire que Nafissatou Thiam par exemple.” Pragmatique, le tennisman fait depuis plusieurs années le constat que trouver un sponsor en tant que sportif handisport, c’est souvent le parcours du combattant. “L’envie numéro 1 d’un sponsor, c’est d’avoir un retour sur investissement. C’est normal. Et ils savent directement que, malgré le fait que je sois connu, la médiatisation va jouer beaucoup sur leur retour. Donc c‘est très difficile pour les athlètes moins connus, et jouer dans un handisport, ça n’aide pas. Ça ne pousse pas aux portillons. Il faut aller les chercher.”

À lire aussi

Selon Joachim Gérard, sa médiatisation a cependant permis de repousser les barrières en matière de soutien aux différents sports dédiés aux personnes porteuses de handicap. Et si les sponsors ne se bousculent toujours pas autant que pour les valides, il remarque depuis plusieurs années une évolution positive et espère, à l’avenir, que la prochaine génération puisse évoluer dans leur sport sans se soucier outre mesure de leur finance.

Prize money déséquilibré, sponsors obligés

Depuis plusieurs années, Joachim Gérard participe régulièrement à des tournois partout dans le monde. Dans sa carrière, le multiple champion de Belgique a déjà remporté cinq victoires aux Masters, mais aussi six tournois du Grand Chelem, en simple et en double. Sans compter les nombreuses finales auxquelles il a participé. Mais si le palmarès du tennisman belge est conséquent, les récompenses reçues en cas de victoire (prize money) restent encore fortement déséquilibrées par rapport à ceux des valides. “Par exemple, gagner Roland-Garros pour nous, c’est 60 000 euros. Pour un valide, ça tourne autour des 2 millions. Ce qui est inquiétant, c’est que si un valide passe le premier tour, il gagnera plus que nous si on gagne le tournoi.” Si le Belge est conscient que cette inégalité est justifiée par le fait que le handisport est un milieu moins médiatisé, cette situation ne lui laisse d’autre choix que de miser, plus que les valides, sur les sponsors pour le soutenir dans son parcours.

Série d’été

La Libre Éco vous propose ses “séries d’été” jusqu’à la mi-août. Depuis samedi dernier, La Libre se penche sur les relations entre plusieurs sportifs et sportives belges de haut niveau et des marques avec lesquelles elles et ils sont liés.