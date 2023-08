La facture économique de la vague de chaleur de cet été sera énorme : le PIB mondial pourrait être amputé de 0,6 %

Des premières évaluations commencent à circuler, provenant notamment de réassureurs et ils donnent littéralement le tournis. Ce mercredi, l’assureur crédit Allianz Trade a ainsi souligné que le PIB mondial pourrait ainsi être amputé cette année de 0,6 % de croissance. Un chiffre évidemment significatif. Pour la Chine, également impactée par les épisodes de chaleur extrême, la situation pourrait même être pire avec une estimation de 1,3 point de croissance perdu en 2023. Très problématique pour un pays déjà confronté à des ratés au niveau de sa dynamique économique et dont les exportations, véritables moteur de sa croissance, s’essoufflent sérieusement.

guillement Un jour d'extrême chaleur, dépassant les 32 degrés, équivaut à une demie journée de grève"

”Ces derniers mois, les États-Unis, l’Europe, la Chine, et d’autres pays en Asie ont été confrontés à des hausses de températures record […] Le changement climatique va accroître la fréquence et l’intensité de chaleurs extrêmes, engendrant une 'nouvelle normalité' faite de vagues de chaleur, sécheresses et feux. De tels événements n’ont pas seulement un impact sur les personnes et la vie sauvage, mais aussi sur les économies”, rappelle Allianz Trade dans une étude parue cette semaine et relayée par l’AFP. Et d’ajouter : “Les salariés touchés par la chaleur réduisent leurs heures de travail, connaissent des ralentissements dans leurs tâches et font des erreurs. La réduction de la productivité au travail résultant des températures extrêmes est un phénomène bien connu. Un jour d’extrême chaleur, dépassant les 32 degrés, équivaut à une demi-journée de grève”, ajoute Allianz Trade.

En Europe, les croissances de l’Espagne, de la Grèce et de l’Italie pourraient être amputées de respectivement 1 point, 0,9 et 0,5 points de croissance en raison des épisodes climatiques extrêmes de cet été. La France est plus épargnée avec 0,1 point de croissance seulement potentiellement amputé.

120 milliards de dollars sur 6 mois

D’autres chiffres sur l’ensemble du premier semestre, cette fois, confirment l’onde de choc économique de ce basculement climatique vers les extrêmes. Toujours ce mercredi, Swiss Re a estimé que les dégâts engendrés par les catastrophes naturelles dans le monde s’élèveraient à environ 120 milliards de dollars (109 milliards d’euros) pour le premier semestre écoulée de cette année 2023. Et les dégâts couverts par les compagnies d’assurance se sont élevés à 50 milliards de dollars. Des chiffres qui ne tiennent donc pas compte des conséquences des orages, épisodes de grêle et incendies de juillet, notamment en Europe.

Qui paiera la note des dégâts croissants provoqués par cette planète désormais en fusion ? Ce sera évidemment l’une des grandes questions des années à venir. Car les limites de couvertures des assureurs et des réassureurs, en deuxième ligne, ne sont pas illimitées. Indubitablement, en Europe comme ailleurs dans le monde, ces événements climatiques à répétition reposeront la question de l’assurabilité de certains risques par des acteurs privés – avec en corollaire une remontée inévitable des primes sur certaines couvertures pour les particuliers et les entreprises – et le rôle et la place des États dans la prise en charge future de cette nouvelle réalité désormais irréversible. Un vaste débat qui ne fait probablement que commencer….