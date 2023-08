Brussels Airlines a déjà été contrainte de détourner les vols de 12 destinations africaines pour éviter le Niger. Leur durée a été rallongée d'une heure et demie à trois heures et demie en raison du détournement.

Face à la crise politique nigérienne et l'espace aérien qui s'en retrouve perturbé, la compagnie belge a décidé de sabrer dans son offre. Elle ne proposera plus, et ce jusqu'au 26 août, de vols triangulaires Bruxelles-Kinshasa-Luanda. Seuls les vols aller-retour entre Bruxelles et Kinshasa (RDC) seront possibles. Une alternative qui permettra à Brussels Airlines "de limiter l'impact de la consommation de carburant et le temps de vol pour l'équipage", a expliqué une porte-parole de la compagnie.

Selon cette dernière, seule une "très petite partie des passagers" sera impactée par l'annulation des vols vers Luanda. Cette mesure ne concerne en effet que deux vols hebdomadaires, avec 30 passagers par vol. Brussels Airlines proposera aux voyageurs une alternative via Francfort ou Lisbonne.

Tous les autres vols à destination de l'Afrique, en ce compris le Burkina Faso et les pays voisins du Niger, devraient en revanche être maintenus. La compagnie aérienne française Air France a quant à elle temporairement suspendu les vols vers le Burkina Faso.