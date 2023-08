Hawaï, archipel dépendant du tourisme américain et asiatique, meurtrie par des incendies: “Elle incarne l’image de l’exotisme"

Une situation catastrophique pour l’archipel américain, qui compte énormément sur le tourisme pour "booster" son économie locale. Une majorité d’Américains se déplace tous les ans sur l’une des 137 îles et atolls qui composent l’archipel, mais aussi de nombreux visiteurs venant de pays asiatiques.

Un secteur touristique essentiel

Comme pour Oahu, lieu de nombreux tournages de série télévisée comme Lost, Magnum ou Hawaï 5-0, l'île de Maui fait partie des plus visités de l’archipel. Mais nombreuses sont les îles appréciées des touristes, notamment grâce aux différentes géographies que composent l’État américain. “Elle incarne l’image de l’exotisme. Elle a un afflux de touriste assez constant, notamment via sa réputation. Hawaï est un nom extrêmement bien établi. C’est pour beaucoup de personnes un rêve latent”, constate Frank Bosteels, porte-parole chez Connections, l’un des principaux revendeurs de billets d’avion en Belgique et spécialiste des voyages vers les États-Unis.

Il faut dire que le tourisme est le premier moteur économique de l’archipel et a augmenté pendant huit années consécutives jusqu’au début de la crise sanitaire. Au total, l’industrie du tourisme emploie près de 250 000 personnes.

Rien qu’en 2019, le tourisme représentait plus de 16 % du PIB de l’État, soit environ 18 milliards de dollars de revenus, selon les chiffres de l’Autorité du Tourisme d’Hawaï. La même année, le nombre record de 10,4 millions de visiteurs a été déclaré, et les années qui précèdent ne doivent pas forcément rougir puisque l’affluence varie régulièrement entre 6 et 10 millions de touristes par an. Un chiffre colossal sachant que la population totale était de 1,4 million en 2021.

Tourisme principalement intra-muros

Avec ses plages interminables, ses paysages volcaniques et ses forêts tropicales, Hawaï est une destination très prisée de par son image. Mais le rêve d’un voyage vers l’archipel amène inévitablement son lot de difficultés. D’abord son accessibilité. Pour s’y rendre, il faut passer par la porte d’entrée, c’est-à-dire Los Angeles. Et cela a un prix. Selon plusieurs agences de voyages, il faut compter en moyenne entre 4 000 et 5 000 euros par personne tout compris. “La destination n’est pas bon marché. On a affaire à un archipel où tout est plus cher que sur le continent américain et qui nécessite de se déplacer et de prendre des vols domestiques qui ne sont pas donnés”, indique Frank Bosteels. “Pas mal de gens déchantent quand ils voient ce que ça va leur coûter en temps, en fatigue de voyage et en argent.”

Côté Européens, cette destination paradisiaque reste de niche. D’après les chiffres du département du Tourisme et du développement économique de l’archipel, les Européens ne représentent que 0,48 % des visiteurs quotidiens en 2021. Et sur les 500 000 Belges qui vont aux États-Unis via Connections par an, seules 200 personnes se rendent à Hawaï. “Pour le cas belge et globalement européen, on constate qu’il s’agit d’un public assez âgé, qui a plus les moyens ou qui attendu plusieurs années avant de concrétiser ce rêve. Et souvent pour célébrer un événement comme un anniversaire de mariage ou un départ à la retraite. C’est rarement une destination où les Européens viennent en famille.”

En grande majorité, Hawaï connaît surtout la visite de nombreux Américains et Canadiens. À eux seuls, ils représentent plus de 60 % des touristes. Suivi par les Japonais qui, de par sa proximité géographique, occupent environ 15 % des visiteurs annuels.

Surtourisme

Malgré l’afflux constant de touristes qui dope l’économie locale, les autorités de l’archipel ont récemment modifié leur politique en matière de tourisme. “La pandémie nous aura permis de rectifier le tir, de revoir nos priorités et, si l’on peut dire, de mieux nous organiser afin de moins souffrir du surtourisme”, affirmait Noelani Schilling-Wheele, du Hawaï Visitors and Convention Bureau durant l’automne 2022. “Nos sites sont pour la plupart des parcs nationaux et des réserves naturelles, et le touriste postpandémique devra respecter ces lieux sacrés.”

Les autochtones se sont régulièrement plains de la hausse de prix des produits du quotidien engendrés par le tourisme, mais aussi des effets néfastes sur l’environnement et sur leur qualité de vie. Pour limiter les contaminations durant la crise sanitaire, le gouvernement avait mis en place une série de mesures, dont un nouveau système de réservation en ligne obligatoire. Un système qui est finalement resté post-pandémie, obligeant les visiteurs a automatiquement réservé son jour et sa plage horaire pour découvrir les attractions et tous les sites dits d’intérêt des différentes îles.