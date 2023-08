La confiance reprend auprès des investisseurs : plus d’un quart d’entre eux veulent prendre plus de risques

La tendance se remarque aussi concernant les attentes économiques. Pour la première fois depuis février, les investisseurs optimistes (29 %) dépassent les pessimistes (24 %). Et si seulement 26 % des investisseurs anticipent une amélioration de la situation économique dans les prochains mois, ce pourcentage n’a plus été aussi haut depuis un bout de temps. “Il faut remonter à avant la pandémie pour trouver un pourcentage aussi élevé. La forte baisse de l’inflation a probablement alimenté ce sentiment”, indique Peter Vanden Houte, économiste en chef chez ING Belgique.

Avec ces résultats plutôt positifs, le baromètre ING, pondéré sur base des réponses des investisseurs sur une quinzaine de questions, enregistre une troisième hausse consécutive. Le résultat est bien au-dessus du niveau neutre de 100 points puisqu’il atteint les 109.

©ING

Plus de risques en bourse

L’optimisme des investisseurs se constate également du côté des marchés boursiers. 31 % estiment qu’il y aura une hausse des bourses au cours des prochains moins, contre 23 % qui craignent une baisse. Cela fait 20 mois que ce denier pourcentage n’a été aussi bas, soit depuis les prémices de l’invasion russe sur le sol ukrainien. “Les nouvelles concernant la guerre en Ukraine sont quelque peu passées à l’arrière-plan, tandis que l’inflation diminue et les hausses de taux d’intérêt par les banques centrales semblent toucher à leur fin. Ajoutez à cela le fait que les performances des marchés boursiers n’ont pas été mauvaises ces derniers mois”, estime Peter Vanden Houte.

Une situation économique qui pousse les Belges à investir. Et à prendre des risques ! En effet, 27 % d’entre eux pensent que la conjoncture permet d’investir dans des secteurs plus risques, tandis que 26 % ne le pensent pas. Encore une fois, c’est la première fois depuis 20 mois que cette tendance n’a plus été en majorité dans la positive.

La tendance : les obligations vertes

Un autre chiffre montre une pulsion positive sur les investissements obligataires : 31 % des personnes interrogées pensent que c’est le moment idéal pour investir dans les obligations. Un sentiment qui a été boosté par la dernière hausse des intérêts par la banque centrale européenne (BCE). “Cela fait depuis 2011 qu’on n’a pas vu les investisseurs aussi favorables par rapport aux investissements en obligation. On a traversé des années où les obligations étaient l’acte le moins privilégié dans le baromètre parce que les taux étaient tellement bas, voire négatifs. Maintenant, on a de nouveau des taux plus attrayants.” Les investisseurs déclarent d’ailleurs vouloir investir dans des obligations d’entreprises ou émises par des institutions internationales (44 %) ou ceux d’État (42 %).

En ce qui concerne les obligations d’entreprise, près de la moitié (45 %) se limiterait à un coupon brut de 4 %, là ou une personne sur cinq exigerait un rendement d’au moins 5 %. Mais la petite nouveauté se trouve dans le choix des entreprises. Depuis l’arrivée des critères ESG (environnement, social et gouvernance), la tendance semble montrer que de plus en plus d’investisseurs souhaitent miser sur des obligations “vertes” (44 %). Une préférence poussée par les personnes de moins de 45 ans, mais aussi les femmes. En effet, les investisseurs féminins (51 %) sont légèrement plus favorables à un modèle d’investissement durable que leurs homologues masculins (40 %).

À noter que cette attirance pour les obligations ne se limite pas à l’échelle belge. “Les études internationales montrent que les femmes et les jeunes sont généralement plus axés sur l’ESG dans leur stratégie d’investissement. Les résultats de l’enquête ING auprès des investisseurs montrent que c’est également le cas en Belgique”, conclut l’économiste en chef d’ING.