On la sniffe, on la fume ou on se l’injecte. L’héroïne est la cause de plus en plus de décès en Europe (74 % des surdoses mortelles). En 2022, 1 million de personnes en ont consommé sur le continent alors que c’est la drogue qui pose le plus de problèmes pour les patients admis en traitement de désintoxication.

Majoritairement produite en Afghanistan, l’héroïne était pourtant initialement… un médicament.

Un produit de Bayer

C’est en 1874 que l’Anglais Charles Romley Alder Wright conçoit la “diacétylmorphine”, le nom chimique de ce qui deviendra l’héroïne. Professeur de chimie et de physique à l’École de médecine de l’hôpital St Mary de Londres, il cherche alors un moyen de soigner… l’addiction à la morphine. En testant le remède sur un de ses collègues, il comprend rapidement qu’il vient de créer une substance encore plus forte, aux effets secondaires encore plus lourds. L’expérience est abandonnée.

Quelques années plus tard, un chimiste allemand dénommé Heinrich Dreser découvre les notes du professeur Alder Wright et ne se laisse pas effrayer par les effets indésirables de l’antidote. Travaillant aux laboratoires Bayer, il continue à tester la substance. Après l’avoir expérimentée sur des animaux, des humains et sur lui-même, il finit par la commercialiser en 1898 en tant que “sédatif pour la toux”. Le nom du médicament disponible dans vingt pays : “héroïne”, de l’adjectif heroisch en allemand, car les premiers utilisateurs se livraient à des actes héroïques sous l’effet du produit.

Bayer met sur le marché l'héroïne en 1913, en tant que sédatif pour la toux. ©Belga

Une plaisanterie marketing qui s’est rapidement révélée être une réalité problématique. Il n’a suffi que de quelques années pour que le remède soit détourné en tant que drogue dans le monde entier. À la recherche d’une euphorie, d’une sensation intense de relaxation ou d’une réduction immédiate de la douleur, les consommateurs d’héroïne développent très vite une dépendance à cette substance, tant psychique que physique. Les effets indésirables sont nombreux : nausées, vomissements, perturbation du sommeil…

Quand Bayer comprend que son médicament crée plus d’addictions qu’il ne soigne la tuberculose ou l’asthme, l’entreprise le retire du marché. Nous sommes alors 15 ans après la commercialisation de l’héroïne. Sa production s’arrêtera définitivement encore plus tard, en 1940, alors que l’héroïne est illégale aux États-Unis depuis 1924. De nombreux pays suivront le pas.

Un marché noir juteux

Moins chère que la cocaïne et plus facile à trouver que l’opium, l’héroïne continue néanmoins à être vendue sur le marché noir. De la French Connection à Marseille à la mafia de Lucky Luciano à New York, les milieux criminels se frottent les mains face aux lois prohibitionnistes.

Jusqu’à la fin des années 1970, la quasi-totalité de l’héroïne consommée en Europe provenait d’Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, il y a un pays en particulier qui en fait un véritable business : l’Afghanistan. Chaque année, près de 375 tonnes d’héroïne sont dispersées dans le monde entier depuis le pays d’Asie centrale. Principalement acheminée en Europe, en Russie et en Asie centrale (surtout en Chine), l’héroïne afghane alimente un marché international qui pèse 55 milliards de dollars par an.

La Belgique n’est pas épargnée : en 2018, La Libre estimait à 8 000 le nombre de personnes héroïnomanes rien que dans le grand Liège. En mai dernier, plus de 1,6 tonne d’héroïne a été saisie dans le port d’Anvers. Alors que la drogue est interdite depuis 1930 dans notre pays, l’héroïne au prix de gros s’y négocie entre 7 et 15 euros le gramme.

Invention pharmaceutique tragiquement détournée, l’héroïne fait partie de la famille des opioïdes. Ces derniers sont à l’origine des deux tiers des décès directement liés aux drogues, ce qui fait d’eux les drogues les plus meurtrières au monde.