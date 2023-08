482 euros par minute pour Ronaldo, 500 000 euros par post pour Neymar.... les montants fous versés par l'Arabie saoudite pour son soft power

Au total, le footballeur brésilien toucherait entre 300 et 400 millions sur les deux années qu’il passera dans son nouveau club. Il y a son salaire évidemment, estimé à 97 millions par an, mais aussi une prime de 80 000 euros par victoire, une maison comprenant au moins 25 chambres, cinq domestiques, un avion et bien d’autres bonus.

Le plus étonnant : 500 000 euros par post faisant la promotion du pays et de sa culture sur les réseaux sociaux. Un accord win-win pour le joueur brésilien, qui va rapidement remplir ses caisses, et pour l'Arabie saoudite qui, tout comme l'a entamé son petit frère ennemi le Qatar par le passé sur les terres européennes, mise sur le soft power pour améliorer son image en sponsorisant des équipes ou en les rachetant.

D’autres stars du football ont également droit à de très belles sommes pour leur arrivée sur le sol saoudien. À commencer par le premier d’entre eux à ouvrir la marche, Cristiano Ronaldo, dont le contrat stipule un montant de 205 millions d’euros pour rester deux ans et demi à Al-Nassr. Ce qui veut dire que l’attaquant gagne 482,25 euros chaque minute. Et ce n’est pas tout. Le joueur portuguais a également un rôle d’ambassadeur pour le pays. L’objectif ? Promouvoir la candidature conjointe de l’Arabie saoudite, de la Grèce et de l’Egypte pour la Coupe du monde 2030. Un rôle qui lui permet d’obtenir 200 millions supplémentaires, sans toucher un seul ballon.

Son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, transféré cet été à Al-Ittihad, ne doit pas rougir de son salaire puisqu’il touchera 200 millions d’euros par saison dans son nouveau club. Pour N’Golo Kanté, son nouveau collègue au club saoudien, il percevra 300 millions d’euros pour trois ans.

À noter qu’avec ces quelques trentaines d’arrivées sur le sol saoudien, le royaume du Moyen-Orient accueille huit des dix plus gros salaires du monde foot, tous championnats confondus.

Un fonds souverain saoudien

À la vue de tous ces chiffres, nombreux se demandent comment l’Arabie saoudite peut se permettre d’offrir de telles sommes. La réponse se trouve dans les caisses du fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF). En 2022, il est devenu le sixième plus grand fonds souverain du monde avec ses quelque 630 milliards de dollars d’actifs.

Au début du mois d’août, le ministre saoudien des sports, Abdulasis bin Turki al-Faisal, a déclaré que le PIF est propriétaire majoritaire de plusieurs grands clubs. En effet, ce fond détient 75 % d’Al-Nassr (Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana), d’Al-Hilal (Neymar, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves), d’Al Ahli (Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin) et d’Al-Ittihad (Karim Benzema, N’Golo Kanté, Jota).

L’Arabie saoudite se montre claire sur ses intentions et ne compte pas s’arrêter là. L’objectif de la Ligue saoudienne est de doubler les recettes qu’elle génère pour atteindre les 8 milliards de riyals par an (environ deux milliards d’euros) à l’horizon 2030. Et ce, en plus d’une participation dans l’organisation de la Coupe du monde la même année.