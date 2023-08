Que ce soit pour réchauffer une bonne soupe ou le plat de la veille, le four à micro-ondes fait partie des objets que l’on retrouve quasiment obligatoirement dans toutes les cuisines. En Belgique, on estime que neuf foyers sur dix sont équipés de cette précieuse boîte métallique. À titre de comparaison, 62 % des Belges posséderaient un lave-vaisselle.

Le micro-ondes est donc bel et bien ancré dans les habitudes de consommation. Seulement, il n’aurait peut-être jamais vu le jour si Percy Spencer, son inventeur, n’avait pas des petites fringales durant son temps de travail. Pour comprendre le fruit de cet heureux hasard, il faut remonter dans les années 1930. Pressentant l’arrivée d’une nouvelle guerre, la recherche et production d’outils militaires battent leur plein en Europe et Outre-Atlantique. En Angleterre, des chercheurs créent le “magnétron”, un appareil capable de produire des ondes ultracourtes afin de détecter des appareils en plein vol, que ce soit de jour comme de nuit.

Percy Spencer, le père du micro-ondes. ©Mass Moments

Du chocolat, puis des pop-corns

Une invention qui ne passera pas inaperçue aux États-Unis puisque deux sociétés américaines décident de se lancer dans sa fabrication : Western Electric et Raytheon. C’est dans cette dernière société que travaille Percy Spencer. Son job ? Ingénieur dans le but d’améliorer les qualités de l’appareil. Il passe plusieurs années à optimiser la machine, jusqu’à arriver à une découverte étonnante.

En 1946, en passant devant le magnétron, Percy Spencer met la main dans sa poche. Les mains remplies de chocolat, l’ingénieur déduit rapidement que l’appareil a fait fondre sa tablette en un “amas gluant et collant”. Il a perdu un pantalon, mais a découvert une nouvelle utilité à sa machine. Il retente l’expérience, cette fois avec des grains de maïs. Sans surprise, ceux-ci se sont rapidement transformés en pop-corn. Si les scientifiques étaient déjà au courant que le magnétron dégageait de la chaleur, il est le premier à comprendre qu’il pouvait être utilisé pour cuire des aliments.

Enfermé entre quatre parois métalliques, le magnétron fait vibrer les molécules d’eau dans les aliments plus de deux milliards de fois par seconde.

Du succès mitigé au sacre mondial

Un an après, en 1947, la firme Raytheon produit et met en vente le premier four à micro-ondes. À ses débuts, on est loin de la petite cage métallique et pratique ! Appelé “le Radarange”, le mastodonte pesait à l’époque 380 kilos pour une hauteur d’1,80 mètre, le tout pour la modique somme de 1 300 dollars. Trop grand et trop lourd pour les foyers, ce sont d’abord les grands restaurants, les hôpitaux et les cafétérias qui se fournissent un micro-ondes.

La première version du micro-ondes. ©Wikipédia.

Il faut attendre la fin des années 60 pour que l’appareil connaisse un réel essor, à mesure que l’objet devient de plus en plus compact. Mais si Raytheon a lancé la conception de l’objet, c’est une succursale de l’entreprise américaine, Amana, qui le rend plus accessible en taille… et en prix : 500 dollars. En 1975, 1 million d’exemplaires ont été vendus aux États-Unis.

Le succès devient mondial dans les années 80, lorsque les entreprises japonaises, coréennes et chinoises entrent dans la danse. Ces dernières réussissent à produire des fours à partir d'environ 40 dollars. Bonne pioche pour le marché asiatique puisque la commercialisation de leur produit coïncide avec l’arrivée des aliments surgelés à prix abordables sur le marché. Depuis, le micro-ondes est un indispensable dans les cuisines. À ce jour, on estime qu’il y aurait entre 200 et 300 millions de micro-ondes dans le monde.

Un succès qui ne faiblit pas malgré les incertitudes autour de l’objet métallique. Depuis son invention, les consommateurs ont toujours gardé une certaine méfiance, surtout quand le terme “onde” arrive sur le tapis. Dans les années 60, la crainte concernait surtout l’impact qu’elle pourrait avoir sur les yeux. Aujourd’hui, ce sont les effets généraux sur le corps et sur les aliments qui font l’objet de questionnements. Il n’en est pourtant rien puisqu’aucune publication scientifique n’a encore constaté un impact négatif sur le corps humain dans le cadre d'une utilisation normale.