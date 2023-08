Finances publiques fragiles: "La Belgique attire l'attention des marchés, ce qui est dangereux"

©IPM Graphics

1. Doublement de la charge d'intérêts, à 15 milliards

Cet inversement de la courbe, assez exceptionnelle, augure souvent de lendemains économiques moins aguichants. Mais revenons à la hausse des taux d’intérêt. Elle sera décisive demain pour la détermination du bon d’état à un an proposé à précompte mobilier réduit par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Décisive, cette hausse des taux l’est aussi depuis belle lurette pour l’accès à la propriété vu le renchérissement du coût du crédit. Mais ce regain des taux est aussi inquiétant pour les finances publiques. Un rapport de l’audition de l’agence fédérale de la dette fin mars a été publié sur le site de la Chambre mi-août. Jean Deboutte, son directeur général, y a rappelé que le taux d’endettement était fort élevé, que les déficits, élevés eux aussi, ne permettaient pas d’envisager un réduction de la dette publique et que, par conséquent, la hausse des taux d’intérêt allait forcément avoir un impact sur la charge d’intérêts. Graphiques à l’appui, l’agence de la dette a montré qu’après avoir baissé à 6,86 milliards d’euros en 2022 (1,24 % du PIB), les intérêts payés allaient prendre la tangente : 8,45 milliards d’euros attendus en 2023 (1,47 % du PIB)… et 14,21 milliards en 2027 (2,16 % du PIB). Et plus de 15 milliards en 2028, a même estimé le Bureau fédéral du Plan, à politique inchangée.

2. Lente dégradation de la notation belge depuis 2007

Depuis lors, le comité de monitoring a un peu revu – pour des raisons essentiellement conjoncturelles – les déficits attendus en 2023 et 2024 à la baisse – mais les taux d’intérêt, eux, ont continué de progresser. De quoi titiller les agences de notation, et remettre en cause la question de la crédibilité de la dette de la Belgique, ce qui se verrait dans l’envol des taux des obligations linéaires (OLO) que l’État belge émet pour se financer sur les marchés ? Non. Pas jusqu’ici. Mais ça se dégrade. L’agence fédérale de la dette a analysé l’évolution de la notation de la Belgique et rappelé que "celle-ci était de AA+ à la fin de l’année 2007. Après la crise financière de 2008 et 2009 et la crise de la dette européenne en 2010-2011, les agences de notation Fitch, Moody’s et S&P ont systématiquement dégradé la note de la Belgique. Actuellement, l’agence de notation S&P attribue à la Belgique la note AA, tandis que les agences de notation Moody’s et Fitch attribuent aux titres de dette belges la note AA-. Dans son dernier rapport de mars 2023, Fitch attribue d’ailleurs des perspectives négatives pour la Belgique, avec la possibilité d’abaisser encore la notation à A+. Ce serait une première pour la Belgique, qui a toujours connu une notation d’au moins AA-."

La résilience de l'économie belge, la robustesse de son modèle social et l'immense épargne des Belges - que l'Etat va tenter de capter partiellement avec un bon à un an - sauvent les meubles. Lors de son audition, le directeur général de l'agence de la dette évoque tout de même cette crainte : "si les taux d’intérêt devaient grimper jusqu’à 3,5 ou 4 %, on risquerait de nouveau de connaître un effet boule de neige". On n'en est pas loin...

3. Pas de réelle maîtrise de la dette

"Les finances publiques sont un problème, et non des moindres. Avec la compétitivité", estime également Philippe Ledent, économiste chez ING. "Les craintes de Jean Deboutte sont évidemment fondées. La seule bonne nouvelle (très relative) est que pour une agence de notation, la note n’est rien d’autre qu’une probabilité de défaut. Ils ont une approche assez mécanique des finances publiques. Du coup, si cela devait arriver, il serait assez étonnant que la Belgique soit la seule à être dégradée. Je pense notamment à la France. Mais il est clair qu’on n’est pas à l’abri d’une ré-appréciation généralisée du risque et dans ce cas, la Belgique serait touchée". "C'est inquiétant en effet, mais normal au vu de la difficulté de la Belgique à contrôler de manière crédible son déficit public. La Belgique se démarque des autres pays européens et attire l'attention des marchés et agences de notation, ce qui est toujours dangereux", estime également Eric Dor, économiste à l’Ieseg (Lille), qui s’était aussi fendu d’une analyse sur la gestion comparée du déficit et de la dette publique par les pays de la zone euro fin mai. Il y était apparu clairement qu’ "il n’y a que la Belgique, de tous les pays dont la dette publique dépasse 60% du PIB en 2022, qui aurait, pour au moins une des années 2023 ou 2024, un déficit primaire qui excéderait le maximum nécessaire pour éviter que la dette publique augmente en pourcents du produit intérieur brut".

4. Un différentiel de taux avec l'Allemagne pas inquiétant

Actuellement les marchés s’en soucient comme d’une guigne. "Le spread de taux augmente avec l'Allemagne, heureusement encore de manière légère", appuie Eric Dor. De fait, le différentiel de taux (sur les OLO à 10 ans) avec l’Allemagne s’accroît, mais pas dans des proportions marquantes. Il y a un an, il était de 0,5 % environ. Il a crû à 0,6 % (3,25 % pour l’OLO belge vs 2,67 % pour le bund allemand à 10 ans). Pas de quoi paniquer. "Mais ce qui est consternant, c’est que les dépenses publiques sont très fortes depuis longtemps, mais essentiellement pour des dépenses de fonctionnement et pour la sécurité sociale, en négligeant les investissements publics, alors qu’ils sont porteurs de croissance. En pourcents du PIB, la Belgique a à la fois une des dépenses publiques globales les plus fortes, et un des taux d’investissements publics les moins forts", poursuit Eric Dor. Plusieurs pays, dont la Belgique, ont une dette publique qui excède 100% du produit intérieur brut. Pour garder la confiance des investisseurs et ainsi emprunter à des taux maîtrisés, ces pays doivent placer leur dette sur une trajectoire en baisse en pourcents du PIB. "C'est aussi nécessaire pour dégager des marges ultérieures pour réaliser les investissements publics nécessaires à la transition écologique", estime le professeur d’économie.

5. Un budget 2024 crucial

"Aujourd’hui, le débat me semble avoir changé : on discute du caractère grave ou non de la situation, on nie l’importance de la métrique de base des finances publiques, et du coup on ne discute pas vraiment des mesures à prendre. Les attaques sur les projections ou conclusions de la Banque nationale par exemple en sont une bonne illustration. Si la note est dégradée un jour, je parie qu’on remettra davantage en cause l’objectivité, l’orientation politique ou la véracité de l’analyse de l’agence de notation plutôt que de se demander comment remettre les finances publiques sur des rails soutenables. Certainement dans un contexte électoral", lance cet autre économiste.

Ce mois de septembre sera crucial. Les discussions autour du budget 2024 vont commencer. Alors que la Vivaldi s’était quittée sur un échec – l’absence d’un accord sur la première étape de la réforme fiscale -, elle doit prouver qu’elle peut - réellement – remettre les finances publiques sur les rails. "Les tergiversations sur la réforme des pensions, la réforme fiscale et la réforme du marché du travail repoussent toujours à plus tard un vrai plan de maîtrise de la dette publique", juge Eric Dor. "Ce que nous avions dit dans la Chambre au mois de mai devrait en effet toujours refléter la réalité d’aujourd’hui. Entretemps, le gouvernement a introduit son programme de stabilité 2023-2026 qui démontre la volonté d’améliorer le déficit, et le rapport du Comité de Monitoring a confirmé le déficit de 4,1% pour 2024 qui devrait être atteint sans nouvelles mesures. Je l’ai pris comme une bonne nouvelle. Evidemment, pour les années suivantes, il faudra être courageux au niveau du gouvernement et prendre des mesures…", estime pour sa part Jean Deboutte, directeur fédéral de l'agence de la dette.