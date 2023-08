Comment une grève en Australie fait grimper les prix du gaz en Europe

Si aucun accord n’est trouvé d’ici mercredi soir pour les sites de production de Woodside, les syndicats envisagent d’y mener une grève à partir du 2 septembre – le préavis légal étant de sept jours. Du côté de Chevron, l’état de grève pourrait être déclaré dès ce week-end, une action soutenue par 99 % des travailleurs syndiqués.

À lire aussi

Resserrement de l’offre mondiale

Bien qu’il ait lieu à l’autre bout du monde, ce conflit social concerne tout le globe. Ces plateformes offshore, qui servent à extraire le gaz situé à des profondeurs parfois très importantes et le stocker, en fournissent au plus grand projet de développement de ressources d’Australie : l’usine de GNL de North West Shelf. En cas de grève, les prix du gaz connaîtront une hausse considérable, poussant les clients habituels (Chine, Corée du Sud, Japon) à s’approvisionner ailleurs. L’offre mondiale se retrouverait donc resserrée et le prix, augmenté.

Les pays se tourneraient donc vers un autre fournisseur : les Etats-Unis, qui est un ravitailleur privilégié de l’Europe. Or, l’Europe est encore vulnérable quant à sa sécurité d’approvisionnement, tant que son objectif de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe d'ici 2027 n’est pas atteint. À l’heure actuelle, l’Union européenne a réussi à faire retomber les livraisons de gaz russe à 11 % en 2023, contre environ 45 % avant l’invasion de l’Ukraine. Et si 90 % de ses réserves sont pleines, c’est parce qu’elle s’est tournée vers les États-Unis qui lui ont livré en 2022 quelque 56 milliards de mètres cubes de GNL, contre 22 milliards en 2021, soit un bond de 140 %.

Les effets des menaces de grève se font déjà sentir : le prix du gaz naturel a sursauté de 9,8 % hier, le contrat à terme du TTF néerlandais – considéré comme la référence européenne – atteignant 40,78 euros le mégawattheure (MWh).

De nouvelles discussions entre Woodside, Chevron et les travailleurs sont prévues ce mercredi.