Bons d’État : rien n’empêche les banques de relever leurs taux d’épargne…

Y a-t-il eu un accord entre l’Agence de la dette et le secteur bancaire belge pour que celui-ci n’augmente pas ses taux d’épargne pendant la période d’émission des nouveaux bons d’État à un an (dont le taux net a été fixé à 2,81 %) ? Cette rumeur a été formellement démentie, tant par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) que par le directeur de l’Agence de la dette et Febelfin, la fédération du secteur financier.