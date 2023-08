Charles Michel assume "sans la moindre naïveté" son choix d'avoir attiré Alibaba à Liège

Jonathan Holslag, professeur de politique internationale à la VUB. ©D.R.

"En Belgique, on était dans un contexte d’euphorie et de naïveté politique qui a caractérisé la période durant laquelle Charles Michel (MR) était Premier ministre", explique-t-il. Des propos qui ont fait réagir l’ancien premier ministre libéral. "Charles Michel assume sans la moindre naïveté la politique d‘attractivité de la Belgique qu’il a développée comme un axe majeur d’action avec son gouvernement. ("Jobs, jobs, jobs !" )", explique-t-on dans son entourage. Elle a favorisé l’implantation de nouveaux projets d’entreprises dans toutes les régions du pays – à Liège comme dans le port d’Anvers, notamment – et participé à la création de 200 à 300000 emplois durant cette législature". Selon l’ancien Premier ministre, plusieurs pays s’étaient mis sur les rangs pour le projet d’Alibaba. "Les aéroports sont un des leviers majeurs de création d’emplois directs et indirect de la Wallonie, poursuit son entourage. Et l’implantation d’Alibaba a bénéficié du soutien de l’ensemble des forces vives wallonnes".

guillement “Nous mettons tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions de travail pour les Douanes et agissons en parfaite transparence”

De son côté Cainiao, le bras logistique d’Alibaba qui est présent à l’aéroport de Liège, s'’étonne "des accusations infondées" de M. Holslag "relatives à la balance commerciale défavorable entre la Chine et l’Europe". "Notre projet est divisé en trois phases, explique l’entreprise chinoise. La première phase du projet, un entrepôt de 30 000 m², contribue aux échanges commerciaux mutuels entre la Chine et l’Europe et a créé quelque 300 emplois, conformément à nos attentes". Cainiao l’assure : à terme l’entreprise va créer 900 emplois, comme cela avait été convenu en 2018. Selon elle, les entreprises belges continuent d’exporter leurs produits à destination des consommateurs chinois par l’intermédiaire de diverses plateformes de commerce électronique du groupe Alibaba en Chine. "Les catégories les plus populaires comprennent les produits alimentaires et les boissons de marques telles que Godiva, Galler, Belgian Owl Whisky et Duvel, ainsi que les compléments alimentaires de marques telles que WHC et Purasana".

Depuis son inauguration, les exportations transfrontalières de l’Europe vers la Chine auraient toujours constitué "une part importante" des activités logistiques du eHub, le nom donné par Cainiao à son centre liégeois. "Pour l’instant, l’eHub traite principalement des volumes d’exportation B2B provenant de divers expéditeurs locaux pour constituer un volume de base stable, qui représente aujourd’hui environ 1/5 du volume total transitant par la plate-forme".

En ce qui concerne l’importation, la majorité des colis venus de Chine ne sont pas destinés aux consommateurs belges, mais à diverses autres destinations en Europe, précise Cainiao. L’entreprise l’affirme : elle a construit et exploité l’eHub de Liège "en stricte conformité avec les lois et réglementations locales, régionales et fédérales belges, et coopère activement avec les autorités locales". "Nous mettons tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions de travail pour les Douanes et agissons en parfaite transparence". Et l’entreprise de rappeler que fin 2022, elle avait ouvert les portes de son entrepôt aux médias locaux et nationaux "en toute transparence", et ce, en présence du Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). De son côté, l’aéroport de Liège affirme que "Cainiao remplit toutes ses obligations contractuelles et que les relations avec eux sont très bonnes".