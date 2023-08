Influence de la Chine, accord entre ennemis jurés, pétrole... Comment les Brics ont-ils choisi leurs nouveaux membres ?

La question de l’expansion du groupe était la priorité de ce 15e sommet qui s’est ouvert à Johannesburg mardi. Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Qu’est-ce qui a convaincu les dirigeants du “club des cinq” à désigner ces six pays-là, en sachant que le processus de décision au sein des Brics requiert l’unanimité ?

Intérêt pour le pétrole

Cinq des six pays partagent un point commun : ce sont des producteurs importants de pétrole et de gaz. Est-ce un critère suffisant pour rejoindre les Brics ? Pour Francis Perrin, directeur de recherche à l’Iris et chercheur associé au Policy Center for the New South, “il y a une connexion claire entre la Russie et les trois pays du Moyen-Orient qui sont des géants pétroliers et membres de la coalition de l’Opep”. Cet attrait pour les ressources naturelles et les hydrocarbures “joue sûrement beaucoup plus du côté de la Chine que pour la Russie”, estime Sébastian Santander, professeur de Relations Internationales à l’ULiège.

guillement Les autres pays des Brics ne jouent pas dans la même cour que la Chine du point de vue économique et commercial.

Avec la Chine qui représente environ 70 % du PIB du groupe, “Pékin joue sûrement un rôle plus conséquent” dans les choix opérés au sein du groupe. “Les autres pays des Brics ne jouent pas dans la même cour que la Chine du point de vue économique et commercial.” Sébastian Santander explique par exemple qu'” avec ses ressources naturelles rares et ses réserves de gaz de schiste, l’Argentine est un acteur et un partenaire économique clé pour la Chine, notamment pour le développement de ses batteries électriques.”

Doit-on s’inquiéter de voir le groupe des Brics consolidé par des producteurs importants de pétrole, au vu des enjeux environnementaux actuels ? “Brics ou pas Brics, les pays producteurs d’hydrocarbures font de toute façon partie de l’Opep”, observe Francis Perrin. “Cette coalition a développé depuis des années une argumentation qui défend les intérêts des pays dépendants du pétrole. Ils ne s’opposent pas à la lutte contre le dérèglement climatique mais soutiennent qu’il ne faut pas mettre à la poubelle les hydrocarbures pour opérer une transition.”

Étendre l’influence diplomatique

Que gagnent les nouveaux membres des Brics ? “Ces pays cherchent d’autres voies sur la scène internationale. Ils ne souhaitent pas se laisser embrigader dans une relation trop étroite avec les puissances occidentales, les États-Unis en premier”, explique Sébastian Santander. “Les Brics représentent un facteur multiplicateur d’influence pour eux. Ce groupe leur permet de prendre leur place dans les différentes institutions internationales et accroître leur influence politique.”

”Les Brics avaient fait de ce sommet celui de l’élargissement. Or, certains pays étaient réticents à l’élargissement, Brésil et Inde en tête”, poursuit le professeur de Relations Internationales. “Il fallait donc, pour ne pas faire perdre la face au Forum des Brics et pour éviter que le monde ne pense qu’il ne marche pas, se mettre d’accord sur des candidats à l’élargissement. Dès lors, chacun a proposé le pays qu’il souhaitait voir intégrer les Brics et s’est prononcé – en bien ou en mal – sur les propositions des autres jusqu’au moment ou on a trouvé un terrain d’entente. La décision est donc avant tout politique.”

guillement Chacun a proposé le pays qu’il souhaitait voir intégrer les Brics. La décision est donc avant tout politique.

Par exemple, pourquoi avoir choisi à la fois l’Arabie saoudite et l’Iran, ennemis jurés ? Sébastian Santander estime que si les membres des Brics ont besoin de la Chine au niveau économique, Pékin a besoin d’eux sur le plan politique. “Les Brics veulent montrer au monde qu’ils s’entendent bien. Particulièrement la Chine qui désire prouver qu’il y a d’autres pays que les États-Unis qui ont des succès diplomatiques sur la scène internationale, en plus d’être de bons partenaires économiques et commerciaux.”

Un nouvel ordre international

”Le rôle et l’importance des Brics dans le monde continuent de croître”, a lancé en visioconférence Vladimir Poutine qui, on le rappelle, est ciblé par un mandat d’arrêt international pour crime de guerre en Ukraine. Dans le contexte tendu lié au conflit ukrainien, les Brics ont réaffirmé leur position “non-alignée”. Dans la perspective de rendre plus inclusive la gouvernance mondiale, les pays membres tâchent de trouver un équilibre entre l’opportunité de se rapprocher de nouveaux partenaires commerciaux comme la Chine et la Russie et le risque de trop s’éloigner des États-Unis et l’Union européenne.

L’adhésion des six pays prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Et le bloc ne compte pas s’en arrêter là. “Les Brics continueront à s’ouvrir à de nouveaux membres”, a affirmé le président brésilien Lula da Silva, et “à être la force motrice d’un nouvel ordre international”. Les Brics rassemblent à eux seuls 42 % de la population du globe et produisent un quart de la richesse mondiale.