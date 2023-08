Pourquoi la course de taxi à l’aéroport de Bruxelles est l’une des plus chères d’Europe

"Bien qu’en moyenne les tarifs des taxis en Europe n’aient augmenté que d’un euro par rapport à l’année dernière, les différences entre les pays sont importantes et les voyageurs paient parfois des sommes considérables pour de petites distances", explique Guus Wantia, propriétaire de Vliegveldinfo.nl. À l’aéroport de Bruxelles, par exemple, le prix au kilomètre est assez élevé : 3,47 euros. "Pour une course en taxi entre Brussels Airport et le centre de Bruxelles, un trajet d’environ 15 km et 25 minutes, vous payiez en moyenne 45 euros l’année dernière. Depuis, c’est déjà 52 euros, soit plus de 15,5 % plus cher", précise-t-il dans les pages du Nieuwsblad.

Différences géographiques

L’étude démontre également que les courses de taxi coûtent plus cher dans les aéroports du nord et de l’ouest de l’Europe que ceux du sud et de l’est. Par exemple, dans les aéroports les plus fréquentés d’Espagne, une course en taxi jusqu’au centre-ville coûte en moyenne 27,50 euros, alors qu’elle ne coûte que 13 euros en Turquie. À l'inverse, dans les aéroports du Royaume-Uni (78 euros), d’Allemagne (47 euros), de France (47 euros) et d’Italie (78 euros), les tarifs moyens sont beaucoup plus élevés.

Voici le top 10 des aéroports à partir desquels le prix au kilomètre des courses de taxi est le plus élevé :