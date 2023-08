Voici les six nouveaux pays qui intègrent les Brics

C’était la priorité du 15e sommet : l’expansion des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Alliance hétérogène de pays géographiquement éloignés et d’économies à la croissance inégale, le groupe a dû s’accorder sur le choix stratégique des nouveaux entrants. Réunis en sommet à Johannesburg depuis mardi, ils annoncent accueillir dès janvier six nouveaux membres : l’Iran, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.