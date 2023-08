Derrière la faillite de La Renaissance du Livre et le sursis accordé à Kennes se cache une réalité méconnue

Si la faillite est actée, le curateur peut encore trouver un repreneur pour le catalogue ou la marque, qui bénéficie d’une notoriété établie. Quant aux auteurs, ils devraient pouvoir récupérer assez rapidement leur liberté. La faillite de la société Renaissance SA, basée à Waterloo, s’ajoute à la cessation des éditions Luce Wilquin fin 2019 et aux problèmes rencontrés par les éditions Kennes (maison spécialisée dans la jeunesse, la BD et la non-fiction), qui sont actuellement en procédure de redressement judiciaire. Pour autant, insiste Benoît Dubois, les scénarios sont différents : “L’éditrice Luce Wilquin avait son caractère, ce qui lui a permis de bâtir son catalogue mais pas de trouver facilement de repreneur, au grand dam de ses auteurs. Chez Kennes, on constate un problème de gestion de la croissance”.

”La gestion des stocks, c’est absolument primordial”

En l’espèce, Benoît Dubois constate d’ailleurs que “trop d’éditeurs belges ne tiennent pas suffisamment compte de leurs stocks dans leur gestion. J’ose même dire que certains comptables ne sont pas assez au fait des dangers ou des spécificités de la gestion des stocks pour une maison d’édition. Or c’est absolument primordial. Quand on observe le niveau de stocks par rapport au chiffre d’affaires d’un éditeur, il n’est pas rare d’observer, en valeur de stock, plus d’une année de chiffre d’affaires, ce qui équivaut à deux ou trois ans d’activité – le stock étant valorisé selon la valeur du prix de revient, quand le chiffre d’affaires est la valeur de ce qui est facturé par l’éditeur à son distributeur.” Editer un livre est une chose, le vendre en est une autre. “Rester avec des quantités de palettes en croyant qu’on va finir par les écouler est terriblement hasardeux. Cela mène à des gestions tout sauf saines. Et si l’éditeur veut céder son entreprise, celle-ci est valorisée par du stock qui n’a plus aucune valeur.”

Une autre difficulté rencontrée par les éditeurs belges est la tentation de prendre de l’envergure. “C’est le cas pour Kennes, ce le fut pour La Renaissance, Jourdan ou d’autres. Vouloir entrer dans la cour des grands demande des moyens financiers conséquents. On compte 80 librairies indépendantes pour tout le territoire francophone. Quand un éditeur belge désire pénétrer le marché français, il faut multiplier ce nombre par 10 ou 15 pour avoir une couverture complète.” Ce marché est par ailleurs saturé par des éditeurs français qui s’y livrent déjà une guerre économique. Tout est donc question de choix. “On peut être hyper performant et rentable en se limitant à la Belgique, en ayant un niveau de notoriété suffisant pour trouver sa rentabilité.”

Explosion et contraction

Luce Wilquin, Kennes, La Renaissance du Livre… Pour Benoît Dubois, ces marques cachent une réalité méconnue : “On dénombre plus de 250 marques éditoriales en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 150 effectuent un travail plus ou moins régulier et professionnel”. Et d’ajouter que, depuis 2020 et les périodes de confinement, “le secteur de l’édition a été particulièrement résilient : la structure économique des éditeurs belges qui, dans leur majorité, sont de petits indépendants avec des organisations très souples, leur a permis d’entrer en hibernation le temps nécessaire. Ceux qui étaient dans des cadres économiques plus forts, étant affiliés à des groupes solides, ont eux eu l’appui de leur actionnaire pour faire le gros dos pendant la période difficile. Ceux qui ont été le plus en difficulté sont dans la classe intermédiaire”. Qui plus est, certains ont souffert plus que d’autres des soubresauts économiques. “Le marché s’est contracté en 2020 avant d’exploser en France comme en Belgique en 2021, et le mouvement s’est poursuivi début 2022. Un recul a commencé ensuite à se faire ressentir et se poursuit aujourd’hui. Il s’agit sans doute d’un retour à la normale après une période euphorique et exceptionnelle.”

Quant au contexte général, deux observations s’imposent. D’une part, on constate les mêmes mouvements (explosion, contraction) en Belgique et en France, qui ne connaît pourtant pas l’indexation des salaires. D’autre part, “si le prix du livre augmente, il n’augmente pas au point d’absorber l’augmentation des coûts des matières premières, d’impression et de personnel, chez nous comme en France. Si les prix de vente des livres ont augmenté de 5 à 10 %, c’est loin des 10 à 20 % de l’augmentation réelle des coûts. Ce différentiel est endossé par tous les acteurs de la chaîne du livre, corsetés dans les pourcentages qu’ils perçoivent : auteurs, libraires, distributeurs”. Sans qu’on sache combien de temps pareille situation peut tenir.