Hollywood ne serait pas devenu Hollywood sans des démêlés légaux avec… Thomas Edison

Ce n’est pas la première fois qu’Hollywood fait face à des remous dans son industrie. Dès ses débuts, cette ville, devenue un quartier à part entière de Los Angeles, a connu de nombreuses péripéties avant de devenir le lieu de tournage des plus grands succès du cinéma et de la télévision.

À lire aussi

Une question de brevet

En 1830, la Belgique devient officiellement un État indépendant. Au même moment, Hollywood n’est encore qu’un mélange désertique et montagneux. Il faut attendre plus de cinquante ans pour voir la première brique se poser dans la campagne à l’ouest de Los Angeles. Le propriétaire ? Harvey Henderson Wilcox, un promoteur immobilier et politicien, et sa femme Daeida. Le couple décide d’acheter une parcelle de 0,6 km carré pour la construction d’un ranch. Un ranch nommé “Hollywood” par Daeida, en référence à une colonie allemande de l’Ohio qu’elle a rencontré durant un voyage en train et qui portait ce nom.

Mais le projet de ranch est officiellement abandonné en 1887 au profit d’un autre. Le couple décide, en collaboration avec le comté de Los Angeles, de diviser son lopin de terre en plusieurs parcelles, liées sur une seule rue : Prospect Avenue, l’actuelle Hollywood Boulevard.

Aujourd'hui, Hollywood Boulevard est devenue l'une des plus célèbres avenues du quartier, avec ses quelque 2 600 étoiles ancrées dans le sol. ©Copyright (c) 2016 Oscity/Shutterstock. No use without permission.

En parallèle dans le New Jersey, l’inventeur Thomas Edison conçoit et brevette le kinétographe, la toute première caméra argentique de l’histoire du cinéma. Et si l’industriel américain a rapidement fait en sorte de protéger son invention, cela n’empêche pas les jeunes réalisateurs de reproduire sa machine et de l’exploiter. Seulement, le monde du cinéma n’est encore qu’un petit milieu aux États-Unis et les “pirates” se font rapidement attraper et sont contraints de dédommager Thomas Edison.

Pour échapper à ces successions de différends légaux, les réalisateurs décident de fuir en Californie. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’un climat propice pour le cinéma, avec une météo stable et ensoleillée, mais aussi pour sa variété de paysages : plages, montagnes et désert, le tout à quelques kilomètres à vol d’oiseau.

Avec un quartier en construction et des réalisateurs qui rejoignent la région en masse, ce qui n’est encore qu’une seule rue va donc connaître un essor sans précédent.

À lire aussi

Floraison immobilière

À la fin du 19e siècle, Hollywood est encore très rural. Ce n’est encore qu’un petit quartier résidentiel avec un bureau de poste, un marché, un hôtel, et une ligne de tram pour le relier à Los Angeles, dont la population était d’environ 102 000 personnes. Une ligne de 16 km, nommé Hollywood Boulevard, pour un trajet de… 2 heures.

Pas de quoi décourager HJ Whitley, un banquier et investisseur immobilier, qui voit le potentiel d’Hollywood. En 1902, il ouvre le Hollywood Hôtel, bâtiment mythique de la ville. Il a également financé en intégralité une banque et a installé l’électricité dans toute la ville. Une contribution qui lui permet d’être connu de tous comme le “Père d’Hollywood”.

Le quartier prend un tout autre tournant en 1910. Pour pouvoir profiter de son approvisionnement en eau, Hollywood s’annexe avec Los Angeles. La qualité de vie devenant bien meilleure, les acteurs se déplacent vers Hollywood. Mais aussi les studios de cinéma. Hollywood connaît d’ailleurs trois ans plus tard la naissance de l’un de ses plus grands “Major”, la Paramount Pictures.

Paramount Pictures est le premier "major" à poser ses briques à Hollywood. ©Paramount

Plus de 100 ans plus tard, peu de choses ont changé. ©Copyright (c) 2019 4kclips/Shutterstock. No use without permission.

Du cinéma à la télé

L’entre-deux-guerres signe l’âge d’or du cinéma à Hollywood. Les plus grands studios de cinéma, les “Big Five”, sont tous situés à Hollywood : Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox Film Corporation et RKO Radio Pictures. Au total, 75 000 personnes travaillent de manière permanente dans l’industrie à cette période.

À lire aussi

Mais la tendance va changer après la seconde guerre mondiale. La nouvelle mode n’est plus de filmer en studio mais “on location”, c’est-à-dire directement sur les lieux d’une scène. Les bâtiments ne restent cependant pas vides longtemps puisque le cinéma va faire place aux émissions de télévision.

Une tendance qui va se nuancer au fil des années, les deux finissant par cohabiter étroitement. En 2018, les studios connaissant 96 % d’occupation. Un pourcentage peu étonnant sachant que plus de 500 productions sortent tous les ans de ces grands hangars. De quoi générer des bénéfices pour les studios hollywoodiens malgré les crises. En 2022, Paramount affichait un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars. Warner Bros récolte quant à lui près de 14 milliards sans parler du désormais inévitable Netflix qui bénéficie d’un revenu de 31,6 milliards de dollars.

D’où vient le panneau Hollywood ?

21 000 dollars, c’est le montant dépensé pour la construction du célèbre panneau Hollywood, qui a fêté ses 100 ans en juillet dernier. A l'échelle actuelle, cela correspond à 350 000 dollars. S’il vend du rêve par sa localisation imposante sur le mont Lee, surplombant le quartier, il ne devait en réalité rester que 18 mois en place. Construit en 1923, il s’agissait à la base d’un simple panneau publicitaire électrique pour un quartier résidentiel de luxe. Mais l’enseigne plaisait aux habitants, qui ont tout simplement décidé de le laisser. Seul changement depuis son installation : le panneau épelait à la base “Hollywoodland”. Mais après une restauration en 1949, la Chambre de commerce a décidé d’enlever les ampoules, ainsi que le “land”.