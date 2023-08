Le marché automobile européen poursuit sa croissance, le diesel repasse devant l'électrique

Pour les sept premiers mois de l'année, la hausse est de 17,6%, avec 6,3 millions de voitures neuves vendues - un chiffre toutefois 22% inférieur à cette période en 2019, avant la pandémie de Covid-19.

L'industrie automobile présente toutefois des "signes de rétablissement après les ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie" de Covid-19, note l'ACEA dans un communiqué.

Le marché automobile européen a recommencé à croître durablement depuis août 2022, alors que la crise sanitaire, conjuguée à une pénurie de pièces dont les cruciaux composants électroniques, lui avait porté un coup très dur.

Malgré une croissance fulgurante de 60,6% à 115.971 unités en juillet, les ventes de voitures électriques représentent 13,6% du marché, derrière l'essence (35,8%) et le diesel (14,1%), alors qu'elles avaient dépassé ce dernier pour la première fois de l'histoire en juin.

Entre janvier et juillet, quelque 2,3 millions de voitures à essence ont été vendues dans l'UE (+14% sur un an), contre 910.000 diesels (-3%) et 820.000 électriques (+55%).

Les hybrides atteignent sur cette période 1,6 million de ventes (+29%), et les d'hybrides rechargeables, qu'on peut brancher sur une prise ou une borne, 468.000 unités (+2%).

Du côté des marques et constructeurs, Tesla a connu en juillet la plus forte progression, à près de 14.000 voitures (+650%), cependant toujours très loin derrière les mastodontes Volkswagen (233.000 unités, +18%)) et Stellantis (144.000 ventes, -6,1%).

Le groupe Renault a vu ses ventes progresser de 17%, à 90.000 immatriculations.