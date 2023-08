L’Union Wallonne des Entreprises connaît sa nouvelle CEO

En attendant de lui trouver un remplaçant, le président de l’UWE, Pierre Mottet, assurait l’intérim. Du moins jusqu’à ce mardi 29 août. À l’unanimité des membres présents, le conseil d’administration a décidé de nommer Cécile Neven comme CEO. Son rôle sera de porter la voix des entrepreneurs et chefs d’entreprise en Wallonie.

Bioingénieure de formation, Cécile Neven était auparavant en charge des questions énergie et environnement et directrice du pôle “Partenariats” au sein de l’UWE. “Cécile Neven connaît les entreprises wallonnes et les interlocuteurs de tous les milieux depuis des années. Dans un moment charnière pour notre région, son enthousiasme, son expertise, son sens de l’ouverture et du leadership feront d’elle l’ambassadrice idéale des entrepreneurs. Cécile portera notre vision et nos idées pour contribuer à rendre le territoire wallon attractif à ceux qui veulent entreprendre et innover”, salue Pierre Mottet.