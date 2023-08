La Belgique doit-elle s’inquiéter d’une récession persistante en Allemagne ?

Le plan peine toutefois à convaincre les milieux économiques. Une récession persistante en Allemagne représenterait-elle un danger pour la Belgique, pour qui Berlin est la première partenaire commerciale au sein de l’Union européenne ? Pour Jacques Meessen, Trade Officer Germany à l’Awex (Agence wallonne à l’exportation), le Plat Pays n’a pas à s’inquiéter : l’économie allemande va se redresser.

Comment se porte l’économie allemande ?

Elle est encore fragilisée par les effets de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les inondations de 2021. Et puis, les forces politiques sont divisées, ce qui joue sûrement sur le contexte économique. Mais la force de l’Allemagne est sa résilience : quand elle tombe, elle cherche des solutions. Elle va peut-être se relever un peu plus lentement parce qu’il y a eu beaucoup d’événements à la suite mais l’économie continue à plutôt bien se porter. On voit par exemple le secteur automobile sortir peu à peu la tête hors de l’eau. Ici, le plan vise l’innovation et la création de nouvelles activités, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, pour relancer la compétitivité.

Ce plan de relance ouvre-t-il de nouvelles opportunités pour la Belgique ?

Comme la Belgique est très proche de l’Allemagne en termes d’investissement, elle tire profit de ce plan de relance qui ouvre de nouvelles possibilités. La Belgique ne doit pas se cacher et doit davantage ouvrir son marché à l’Allemagne. Du côté de la Belgique, la chimie est le secteur qui pèse le plus dans les relations économiques entre les deux pays. On essaie aussi d’augmenter les exportations agroalimentaires et médicales car on dispose de beaucoup de brevets dans les biosciences. Pour leur part, les firmes belges se tournent vers l’Allemagne pour la fameuse “deutsche gründlichkeit” (rigueur allemande) et sa capacité d’innovation, notamment dans le secteur des machines.

Berlin est-elle encore une locomotive économique pour l’Europe ?

Je crois que l’Allemagne reste un moteur économique pour l’Europe. Il y a 83 millions d’habitants en Allemagne, ce qui constitue déjà un gros facteur de croissance. Au niveau politique, Berlin s’implique beaucoup dans les discussions décisives pour l’Union européenne : sa voix est écoutée et soutenue car elle est quand même un gros contributeur financier par rapport à d’autres pays.