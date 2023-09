Faillite de la ville de Birmingham : un tel scénario est-il possible en Belgique ?

”Une nouvelle catégorie de pauvres”

”Birmingham pourrait être suivie de 26 autres communes comme Newcastle, Leeds, Leicester ou Middlesbrough qui ont toujours le même profil : des villes désindustrialisées avec de grosses demandes d’aides sociales, analyse Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte. Avec l’inflation, les coûts de fonctionnement ont augmenté et on voit apparaître une 'nouvelle catégorie de pauvres', des travailleurs qui demandent des aides là où ils s’en sortaient seuls en raison de la baisse du pouvoir d’achat… Et en parallèle, depuis 2008-2009, la valeur réelle du soutien du gouvernement britannique aux communes a diminué d’environ 40 %.”

Au Royaume-Uni, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord connaissent des difficultés similaires à l’Angleterre tandis que l’Écosse s’en sort mieux. Mais qu’en est-il en Belgique ?

Des choix à opérer

D’abord, soulignons que le bilan dans le Plat pays est forcément plus nuancé puisque contrairement au Royaume-Uni, le soutien aux communes n’est pas issu du fédéral mais est régionalisé. “En Flandre, malgré l’inflation, les villes n’ont clairement pas de souci tandis que la situation est un peu plus complexe à Bruxelles et en Wallonie, poursuit Xavier Dupret. Les finances publiques wallonnes s’en sont globalement bien sorties après le Covid et la guerre en Ukraine, il n’y a pas de danger dans l’immédiat. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’optimisme béat. Je pense que le ministre Christophe Collignon (Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du Gouvernement Wallon, NdlR) ne dit pas le contraire, il va y avoir des choix à opérer dans la Région, des arbitrages sur le financement des communes pour diminuer les dépenses mais aussi trouver des mécanismes fiscaux d’augmentation des recettes.”

On a déjà par exemple observé l’indexation du revenu cadastral pour tenter de rééquilibrer les comptes ou encore la majoration des centimes additionnels pour les communes - la taxe de base destinée à la Région est majorée de "centimes additionnels" dont le nombre peut varier d’année en année ; cent centimes additionnels signifient que pour chaque euro payé à la Région, un impôt supplémentaire de un euro sera à payer à la commune ou à la province.

Il est dès lors possible d’imaginer d’autres mécanismes de taxation qui pourraient permettre d’assurer une forme de redistribution fiscale afin de financer les politiques sociales des communes. Ce qui pourrait donc réduire la probabilité d'une faillite à l'image de Birmingham, les communes belges ayant un peu plus de flexibilité quant à leurs revenus "locaux" et aux sources de financement fédérales.

"Une plus grande participation du fédéral"

Notons néanmoins que les grandes villes wallonnes comme Liège ou Charleroi se sont développés par le passé grâce au charbon et subissent comme les villes anglaises le phénomène de désindustrialisation. Davantage de travailleurs ont régulièrement recours aux aides sociales, sans compter un plus difficile accès à l’endettement en raison de l’augmentation des taux d’intérêt par la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed).

“Il faudrait une plus grande participation du fédéral notamment dans les aides sociales, comme le revenu d’intégration qui n’est subsidié que partiellement. Mais ce n’est pas gagné quand on voit que la réforme fiscale est au point mort (et même tombée à l'eau, NdlR). Il va nécessairement falloir agir pour éviter des scénarios plus problématiques”, conclut Xavier Dupret.