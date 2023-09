Nucléaire : qui installera le premier "small modular reactor" du monde ?

En outre, les SMR ont l’avantage d’être fabriqués en usine, avant d’être transportés sur le site de la centrale. Ceci devrait permettre aux acheteurs d’avoir une meilleure vue sur les délais de livraison. En effet, la construction en usine permet de diminuer les risques de couacs sur chantier.

NuScale, une société américaine qui a développé son propre SMR, estime qu’elle peut en construire un en trois ans, avec 1 400 personnes sur le site de la centrale. À titre de comparaison, il a fallu onze ans et 8 000 personnes pour construire le gros réacteur AP1000 de Vogtle 3, selon NuScale.

Pas encore de sûreté passive ?

Par ailleurs, de nombreuses sociétés annoncent que leur SMR proposera une sécurité passive. Cela signifie que le SMR peut s'arrêter tout seul, sans apport extérieur d'eau et sans connexion au réseau électrique. "La plupart des SMR de première génération ne proposent pas la sûreté passive, tempère néanmoins Damien Ernst, professeur à l'ULiège. Pour maîtriser les coûts, les constructeurs ont simplement miniaturisé des centrales existantes, qui ne proposent pas la sûreté passive."

"Il y a beaucoup de pub sur le fait que les SMR génèrent moins de déchets ou sur le fait qu'ils sont plus sûrs, ajoute Guerric de Crombrugghe. La vérité est qu'on n'en sait rien, on verra si ces promesses se vérifient. Mais, je le répète, leur grand avantage est qu'ils sont plus petits."

Selon nos deux interlocuteurs, c'est l'entreprise américo-japonaise GE-Hitachi qui devrait gagner la course au premier SMR installé dans le monde (en dehors de la Chine et de la Russie). "Son SMR, qui doit être construit au Canada, sera probablement le premier installé dans le monde (NdlR: avec des règles de sûreté occidentales), explique Guerric de Crombrugghe. L'avantage de GE-Hitachi est que c'est une entreprise avec une grosse force de frappe. En outre, son SMR est très avancé et a aussi été sélectionné par la Suède et l'Estonie." D'autres sociétés, comme NuScale, sont avancées mais ont une taille moins importante. "Cela peut effrayer un client de travailler avec une start-up du nucléaire, explique Damien Ernst. Il y a un risque de faire des paiements d'avance et de tout perdre en cas de faillite."

Trop cher ?

Selon David Brown, Director Energy Transition chez Woodmac, les premiers SMR devraient produire de l’électricité au coût de 180 euros par MWh, ce qui est trop élevé. Mais il estime qu’il est possible de descendre à 120 euros par MWh d’ici 2040, ce qui permettrait aux SMR d’être compétitifs.

En Belgique, le gouvernement a octroyé des subsides au SCK CEN, le centre de recherche nucléaire de Mol, pour la recherche sur les SMR. Le modèle développé chez nous devra avoir une sécurité passive et fonctionner en brûlant des déchets nucléaires. Il s’agit d’une nouvelle génération de SMR, qui devrait arriver plus tard, entre 2040 et 2050.