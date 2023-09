Ce que va perdre le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales après le baiser forcé

Le 27 août dernier, la FIFA avait décidé de suspendre le dirigeant sportif espagnol de ses fonctions pour une durée d’au moins 90 jours. Il ne percevait plus de salaire depuis. Maintenant que la décision de cette décision est actée, Luis Rubiales va dire au revoir à une rémunération assez confortable. Depuis 2022, l’Espagnol percevait 675.761,87 euros brut par an de la part de la fédération. En net, cela correspond 371.669,03 euros annuellement, soit un peu plus de 30 000 euros par mois selon le média espagnol El País. À noter que ce salaire est près de quatre fois plus élevé que celui du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui gagne quant à lui 90 010 euros par an.

Mais ce n’est pas tout. En plus, le désormais ex-président percevait une “aide au logement” de 3 000 euros supplémentaires par mois, soit 36 000 par an, en brut.

Appartement en vente

Sans savoir si cette nouvelle est liée ou non à son annonce, Luis Rubiales semblerait déjà prendre les devants pour renflouer ses caisses. Selon le média El Debate, le dirigeant sportif aurait l’intention de mettre son appartement à Madrid d’une valeur de 1 560 000 euros en vente. Un penthouse de 200 mètres carrés avec terrasse et piscine, ainsi que deux places de parking à 43 212 euros chacune.

Acheté en 2021, Luis Rubiales avait contracté une dette pour s’offrir l’appartement, remboursable d’ici le 5 mai 2051. Avec cette possible vente, il éviterait ainsi le remboursement de l’hypothèque.