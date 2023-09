Keynote Apple : une présentation attendue, mais convenue

Apple Watch améliorée

Et, l’on n’a pas été surpris ou presque par la présentation qui n’a finalement amené que ce qui était attendu. À commencer par l’évolution de l’Apple Watch neuvième du nom et de l’Apple Watch Ultra, toutes deux animées par de nouveaux moteurs numériques, et dopées à… l’apprentissage, pour ne pas céder à la mode de l’intelligence artificielle, alors que c’est bien de cela qu’il s’agit. Une gestuelle nouvelle a aussi été présentée, le “double tap”, un double pincement de doigts qui permet de répondre à des appels ou sollicitations d’une seule main, comme lorsqu’on promène son chien ou que l’on boit son café en marchant. La présentation a insisté très lourdement sur l’utilisation de matériaux recyclés, la disparition du cuir dans les accessoires, et les efforts qui ont permis de rendre cette nouvelle Apple Watch “zéro carbone”.

iPhone version 15

Les nouvelles montres connectées permettent aussi de retrouver très facilement un iPhone égaré, même dans une maison. À cet égard, la famille des iPhones s’agrandira dès le 22 septembre d’une déclinaison numéro 15 qui, comme l’on pouvait l’imaginer, est plus avancée que la génération précédente et dispose d’un connecteur USB-C. Avec notamment une présentation satinée, un verre de surface extrêmement résistant, de nouvelles couleurs, et surtout, des capteurs photo plus évolués dotés de fonction zoom de 2 à 5 fois (sur le modèle Pro Max), cette dernière spécificité utilisant un incroyable “tétraprisme” permettant de réduire l’épaisseur du dispositif. À noter la possibilité de modifier sur une prise de vue déjà réalisée, la mise au point sur un sujet ou sur un autre. Impressionnant. Le modèle le plus haut de la gamme est proposé en version alliage de titane très tendance, léger et très résistant. Cette dernière génération d’iPhone permet aussi d’avoir accès en cas d’urgence au réseau satellite en cas d’absence de réseau terrestre, même en Belgique. Aux États-Unis, le groupe lancera prochainement un service d’appel d’urgence en cas de souci mécanique pour les automobilistes.