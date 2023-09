Psyché : la mission spatiale qui pourrait tous nous rendre riches sur le point de décoller

La sonde spatiale de la Nasa doit se placer en orbite autour de l’astre en 2026. “C’est la toute première fois de l’histoire que l’on va survoler un astéroïde de type métallique. Les dix précédentes missions qui ont déjà survolé un astéroïde étaient dirigées vers des astres de type rocheux”, souligne Emmanuel Jehin, astrophysicien spécialiste des petits corps à l’Université de Liège.

Le trésor de Psyché

Ainsi, Psyché comporte une grande quantité de métaux. D’après les analyses spectroscopiques réalisées depuis la Terre, la surface de l’astéroïde serait composée à 90 % de métaux : du nickel et du fer à 97 %, puis du cobalt, mais aussi, de l’or, du platine, du rhénium… Selon les calculs du magazine américain Forbes, le trésor de Psyché permettrait de rendre multimilliardaire chaque habitant de la Terre ! Il représenterait une valeur théorique de 10 000 quadrillions de dollars, soit, en somme, davantage que la totalité de l’économie mondiale.

À lire aussi

”La mission Psyché est ni plus ni moins qu’une porte d’entrée concrète à l’asteroid mining, c’est-à-dire la recherche et l’extraction de matériaux extraterrestres de valeur, par exemple issus des astéroïdes, décrypte Emmanuel Jehin. Plusieurs start-up à travers le monde se penchent déjà sur la question. On estime aujourd’hui qu’un astéroïde métallique d’un kilomètre de diamètre pourrait subvenir au besoin du monde entier en métaux pour 3 000 ans !” Psyché, pour sa part, mesure plus de 220 kilomètres de diamètre.

De l’or… mais surtout des terres rares

Attention toutefois à ne pas trop s’emballer : “Ici, quand on parle de richesses à extraire, on ne parle pas d’or pour les bijoux, car même s’il y en a, en ramener une très grande quantité sur Terre ferait immédiatement baisser sa valeur, rappelle Emmanuel Jehin. En revanche, les terres rares très convoitées et utilisées dans la fabrication des composants électroniques sont un véritable enjeu”.

Côté science, la Nasa espère déterminer l’origine et préciser les caractéristiques de l’astéroïde. Cela nous aidera à mieux comprendre le processus de formation des planètes et du Système solaire dans son ensemble. De plus, cette analyse servira à la défense planétaire. Pour l’instant, la destruction d’un astéroïde potentiellement dangereux a été testée une seule fois grâce à la mission DART. Mais l’astre en question était un astéroïde rocheux, de type mieux connu et plus fragile qu’un astéroïde métallique. Des informations plus précises sur la composition et la densité d’un astre métallique permettront donc de mieux se préparer à en détruire un si le besoin se présentait.

Finalement, si la composition et la valeur de Psyché sont confirmées par la mission américaine, les résultats pourraient accélérer la course à l’exploitation de ses ressources. Les gisements terrestres ne sont pas inépuisables et l’asteroid mining alimente les réflexions. Toutefois, rappelons qu’avec les technologies actuelles, il n’est absolument pas encore rentable d’aller chercher des métaux dans l’espace, plutôt que de les récolter sur Terre…