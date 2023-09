Voitures électriques : en un an, deux fois plus de véhicules en Belgique

Les voitures hybrides représentent actuellement 8,9% de l'ensemble du parc de véhicules et ont largement franchi la barre des 530.000 voitures: 537.817 voitures hybrides contre seulement 375.107 en 2022 (+43,4%). Une majortié d'entre elles sont aussi des voitures de société.

Le nombre de voitures roulant au diesel ne cesse de reculer. En 2023, on dénombre 9,2% de voitures diesel en moins qu'un an plus tôt. Le nombre de voitures diesel s'élève ainsi au 1er août à 2.201.549 exemplaires. En dépit de leur recul, leur part reste appréciable à plus d'un tiers du total.

Le nombre de voitures en Belgique, toute propulsion, était de 6.030.700 contre 5.947.479 un an plus tôt.