La BCE donne un nouveau tour de vis sur les taux d’intérêt

Il y avait peu d’espoir de voir ce jeudi la Banque centrale européenne (BCE) éviter une nouvelle hausse de ses taux d’intérêt directeurs. Et de fait, dans un communiqué ciselé comme d’ordinaire, la BCE a annoncé comme attendu ce jeudi à 14 h 30, une augmentation de 25 points de base de ses principaux taux directeurs. “Le Conseil des gouverneurs a décidé d’augmenter les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Dès lors, les taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,50 %, 4,75 % et 4,00 % à compter du 20 septembre 2023”.