Pourquoi les investisseurs rêvent d’obligations à taux zéro

Et les taux montent, actuellement. Lentement, mais sûrement. Quel est le rapport avec le prix des obligations existantes ? Si elles ont été émises durant les années écoulées, avec un taux d’intérêt très bas – on a vu des émissions à des taux proches de zéro, leur valeur de marché a été ajustée au fil de la remontée des taux. Et pour offrir un rendement comparable à ce qui se trouve dans le marché, le prix exigé par les acheteurs, a été réduit.

Une valorisation adaptée au contexte

Prenons l’exemple de l’obligation de l’État allemand évoquée dans ces colonnes il y a quelques jours. Elle offre un très beau rendement à l’échéance un peu au-dessus de 3 % nets. Elle a été émise le 5 juillet 2019 et elle arrivera à échéance le 18 octobre 2024 soit dans un peu plus de 13 mois. Cette obligation a été émise à 103,59 % et paie un intérêt de 0 %. Comprenons qu’au moment de son émission, les taux d’intérêt étaient au plancher, voire négatifs, les banques centrales ayant réduit leur taux pour relancer l’économie en pleine pandémie. Dans ce contexte, les investisseurs étaient prêts à payer le prix de la sécurité des obligations d’État allemandes. Les taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale européenne sont d’ailleurs restés à zéro jusqu’en juillet de l’an passé.

Sur le front des taux obligataires, la dette belge n’a recommencé à remonter à l’automne 2021. C’est à ce moment que le prix de l’obligation allemande a commencé à baisser pour s’adapter à la demande des acheteurs sur le marché secondaire. En deux ans, son prix qui tournait autour de 103 % a reculé jusqu’à un plancher de 95 % de la valeur faciale (de 100 %). Elle se traitait lundi à 96,395 %. Elle sera remboursée à 100 % l’année prochaine. Vous aurez compris que la différence est en fait la plus-value que l’on peut attendre de cet investissement, une fois déduits les frais de transaction.

Obligations d'état allemande ©IPM Graphics

Taxer les coupons zéro ?

On parle bien ici d’obligations à coupon zéro émises dans ces temps difficiles, au pair (100 %) ou au-dessus. Ce qui permet en les achetant actuellement, de réaliser un bénéfice non taxé. Quid des émissions actuelles assorties d’un taux nul ? “Pour les placer dans le marché”, nous explique Xavier Servais de la maison Delande spécialisée en conseil à l’investissement, “il faut évidemment qu’elles offrent une plus-value comparable aux taux du moment. Donc, sous le pair. Mais il faut savoir que le législateur belge a prévu que si le prix d’émission d’une obligation est inférieur au pair, la plus-value au moment du remboursement au pair est soumise au précompte mobilier, soit 30 %”. Ce qui explique pourquoi les nouvelles émissions d’obligations à taux zéro ne sont pas proposées au grand public, mais réservées aux investisseurs institutionnels (appelés au passage les “zinzins” !).