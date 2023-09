Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE

L'inflation hors prix de l'énergie et denrées alimentaires a été maintenue en 2023, à 5,1%, alors que les pressions inflationnistes, nourries notamment par les hausses de salaires et des marges, restent élevées, et a été abaissée les deux années suivantes.

La croissance du PIB (Produit intérieur brut) a été sensiblement rabotée à 0,7% en 2023, contre 0,9% auparavant, puis 1,0% en 2024 et 1,5% en 2025.

Les prévisions sont toutes données en pourcentages. Les précédentes, publiées en juin, sont indiquées entre parenthèses.

2023 2024 2025

CROISSANCE 0,7 (0,9) 1,0 (1,5) 1,5 (1,6)

INFLATION 5,6 (5,4) 3,2 (3,0) 2,1 (2,2)

INFLATION HORS ENERGIE ET BIENS ALIMENTAIRES5,1 (5,1) 2,9 (3,0) 2,2 (2,3)

CONSOMMATION PRIVEE 0,3 (0,2) 1,6 (1,9) 1,6 (1,5)

CONSOMMATION PUBLIQUE -0,1 (0,0) 1,1 (1,1) 1,4 (1,4)

INVESTISSEMENTS 1,7 (1,5) -0,4 (1,1) 1,4 (2,1)

EXPORTATIONS 1,3 (2,7) 2,5 (3,4) 3,1 (3,2)

IMPORTATIONS 0,3 (1,4) 2,5 (3,4) 3,1 (3,2)

Les prévisions sont disponibles à l'adresse suivante:

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html