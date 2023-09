Bourse de New York: un retour des grosses levées de fonds et du sang neuf

Aux États-Unis, les derniers chiffres observés montrent une inflation qui poursuit son lent ralentissement par paliers, notamment au niveau de l’inflation sous-jacente, débarrassée des prix de l’énergie et de l’alimentation, qui a reculé de 4,7 % à 4,3 % sur une base annuelle. De quoi repousser le principe d’une prochaine hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine. D’où la bonne ambiance perceptible à Wall Street.

Arm démarre en force

À Wall Street et à Time Square aussi, où se situe le QG du Nasdaq, qui a accueilli cette semaine l’entreprise de conception de microprocesseurs Arm, filiale du fonds japonais Softbank. Une première cotation très attendue pour quelque 10 % du capital de l’entreprise britannique. Après une longue attente classique, les premières cotations ont montré un bond de près de 25 % de l’action qui a permis de valoriser par extrapolation l’entreprise à 65 milliards de dollars. Il faut dire que quelques poids lourds dont Apple ou Nvidia, étaient candidats à une entrée au capital, ce qui a conforté le marché dans son appréciation de l’offre. Vendredi, aux premières minutes de cotation, l’action semblait se stabiliser. Le CEO de l’entreprise a évoqué dans ses présentations le potentiel de développement lié à la forte demande en matière de composants dédiés à l’intelligence artificielle. Des perspectives à confirmer.

Tesla accélère à nouveau

Aux États-Unis encore, une combinaison de nouvelles a dopé le cours du constructeur de véhicules électriques Tesla sur la semaine écoulée. C’est que le secteur automobile traditionnel est à la peine actuellement, aux prises avec le syndicat du secteur sur un accord relatif à la reconduction de la convention collective en vigueur depuis quatre ans. Ford, General Motors et Stellantis tentent de trouver un terrain d’entente, mais la grève a débuté. Le marché s’est donc tourné vers Tesla, se délestant des autres acteurs, certes moins bien valorisés, mais très mal embarqué. Si la grève dure, elle coûtera très cher, et si les constructeurs signent un accord trop généreux, ils perdront de l’argent. L’action Tesla en a profité pour bondir de 12 % sur la semaine.

Ageas poursuit sa reprise

À la Bourse de Bruxelles, les gestionnaires ont poursuivi leurs achats d’actions Ageas, le titre progressant de plus de 6 %, dans un secteur des financières et de l’assurance, dopé par la poursuite de la hausse des taux d’intérêt. On a aussi noté un timide rebond de Recticel, peut-être lié à l’offre de fusion formulée par son ancien prétendant, l’irlandais Kingspan, au fabricant américain de matériaux de construction Carlisle Companies. Une offre déclinée pour l’heure, mais qui pourrait relancer l’intérêt pour les valeurs du secteur de l’isolation des bâtiments.