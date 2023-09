Bruno Colmant : “On va devoir converger vers un même montant de pension pour tous les Belges”

”Le système des pensions a été élaboré dans un contexte industriel considérant que les pensions devaient être financées par le travail des humains […] Or, ce qu’on constate depuis 40 ans, c’est que la part des revenus du capital dans la génération de richesse augmente au détriment de la part des revenus du travail. On assiste donc à un déséquilibre.”

L’économiste suggère alors que chaque Belge reçoive la même pension légale à l’avenir. Une proposition qui ne manquera pas de faire réagir. “On va devoir faire converger les pensions vers une allocation universelle. C’est-à-dire qu’on va devoir avoir un montant qui est plus ou moins le même pour tous les Belges, indépendamment du montant des cotisations”, estime-t-il.

Injuste ? Bruno Colmant y voit une manière de redistribuer la richesse. “Il est clair que pour les personnes les plus nanties […] le montant de cette pension universelle serait peut-être plus faible que ce qu’ils peuvent espérer aujourd’hui… Mais ils ont eu d’autres moyens d’accumuler de la richesse. Tandis que les personnes qui ont des faibles revenus, elles, non seulement n’ont pas bien gagné leur vie, mais ont des pensions qui sont basses. Et donc une convergence vers un montant de 1500 €… 1800 €… on verra bien, c’est quelque chose qui serait lisible et compréhensible”.