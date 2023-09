Entrée en Bourse d’Instacart, un succès qui cache quelques déconvenues

Bonne nouvelle pour la plateforme de livraison de colis de nourriture (épicerie) américaine Instacart : le marché est preneur de ses actions. La société californienne qui entame son parcours boursier ce mardi au Nasdasq, a bénéficié de l’engouement des investisseurs pour les actions de la société britannique Arm qui a fait une entrée en Bourse remarquée la semaine dernière. Instacart a donc décidé de relever de 2 dollars la fourchette du prix d’introduction, entre 28 et 30 dollars. Comme elle compte faire coter 22 millions d’actions, elle devrait lever entre 616 et 660 millions de dollars, et même plus en cas de demande importante. Ce qui la valoriserait aux alentours de 9 milliards de dollars. Mais on sait que le marché peut faire exploser les valorisations, comme on l’a vu avec Arm qui a bondi de 25 % au premier jour de cotation. La société est bénéficiaire depuis 5 trimestres, et son modèle d’affaires est solide puisqu’elle ne fait que prélever une partie du volume d’affaires transitant par sa plateforme.