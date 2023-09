Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Danemark (2,3%), en Espagne et en Belgique (2,4% chacun?). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (14,2%), en Tchéquie (10,1%) et en Slovaquie (9,6%).

Par rapport à juillet, l'inflation annuelle a baissé dans quinze États membres, est restée stable dans un et a augmenté dans onze autres.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est, lui, établi à 5,9% en août dernier, contre 6,1% en juillet et 10,1% un an auparavant.