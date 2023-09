Acheter des obligations en dollar canadien : une opération qui peut être très rentable

À lire aussi

Pourtant, comme nous l’expliquent des spécialistes du marché, tout comme pour les émissions obligataires libellées en euros, il existe bel et bien sur le marché secondaire des obligations en dollars canadiens offrant de beaux rendements. Et théoriquement, celles qui sont accessibles aux particuliers et qui sont cotées au marché secondaire sont négociables sur simple ordre d’achat ou de vente passé au banquier. Au sein de la société de conseil en investissement Delande, on procède à de tels achats pour la clientèle. La société pointe deux exemples qui auraient correspondu aux attentes de notre lecteur.

Premier exemple, une émission de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en anglais International Bank for Reconstruction&Development (Code ISIN CA459058JD64). Il s’agit, nous explique-t-on chez Delande, d’une émission très liquide, c’est-à-dire facile à acheter ou à vendre. L’émission portait sur 1,5 milliard de dollars canadiens. Elle est assortie d’un superbe rating “AAA” et d’un taux facial de 0,75 %. Elle arrivera à échéance le 2 juillet 2025 et paie un coupon semi-annuel. Elle est accessible par coupure de 1 000 dollars canadiens (environ 700 euros). Elle peut être achetée actuellement à environ 93 % de sa valeur. Même avec 1 % de frais, son rendement à l’échéance est de 4,08 % net. Le rendement vient évidemment de la différence entre le prix du moment et le prix de remboursement, qui n’est pas soumis au précompte mobilier. Il y a un faible précompte à payer sur le tout petit intérêt produit par l’obligation.

Dans le même esprit, une émission un peu moins importante, donc moins liquide, puisque portant sur 500 millions de dollars canadiens, est celle de Hyundai Capital Canada (Code isin CA44932WAA86). Assortie d’un rating BBB +, elle porte un taux de 2,008 % et arrive à échéance le 12 mai 2026. Ici aussi, elle paie un coupon semi-annuel et est disponible par coupures de 1 000 dollars canadiens. Elle peut, nous assure-t-on chez Delande, être achetée actuellement à environ 91 %. Même avec 1 % de frais, cela donne 4,70 % net.