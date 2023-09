La Fed opte pour une stratégie d’attente

“Les créations d’emplois ont ralenti au cours des derniers mois mais restent importantes, et le taux de chômage est resté bas. L’inflation reste élevée”. Le communiqué final de l’Open Committee répond aux attentes. Bref, pas de mauvaise surprise, dès lors, puisque la Fed avait déjà indiqué qu’elle ne changerait de manière substantielle les grandes lignes de sa politique monétaire, mais s’attacherait à distinguer les projections économiques trimestrielles. Ce qui apparaît le plus souvent dans les analyses publiées à propos de la politique du Comité de politique monétaire, et qui a été confirmé par la Fed, c’est qu’il y aurait encore cette année une petite hausse des taux, sans doute la dernière avant une pause, puis un début de relâchement l’an prochain. Pour rappel, la fourchette de taux de référence actuelle est de 5,25 % à 5,50 %. C’est ce niveau qui est maintenu pour l’heure. Et elle pourrait donc être relevée au terme de la prochaine réunion du Comité monétaire qui se déroulera du 31 octobre au 1er novembre prochain. Il est communément admis que la Fed s’abstient historiquement de procéder à des mouvements sur les taux au moment des fêtes de fin d’année. Quant à la réunion qui vient de s’achever, on en saura plus le 11 octobre, lorsque seront diffusées les minutes de celle-ci. Mais est clair que le scénario futur est déjà écrit. Reste à l’aligner sur un calendrier réaliste.

Préparer le terrain

D’un point de vue psychologique, les responsables de la Fed jouent une carte qui ne manque pas de sens. En laissant ouverte la porte à une dernière hausse des taux cette année, ils se laissent la possibilité éventuelle de ne plus toucher aux taux si les données économiques montrent des effets plus marqués sur l’évolution de l’inflation, fin octobre. Ne pas évoquer une hausse éventuelle mais l’annoncer au terme de la prochaine réunion aurait en revanche un effet très négatif sur les marchés financiers, et même le moral des consommateurs. Or, on le sait, si la BCE ne porte ses efforts que sur la lutte contre l’inflation en vertu de son mandat, la Fed a deux objectifs : stabiliser l’inflation et favoriser la croissance économique.

Et là, on est dans une grande incertitude, comme le confirme l’analyse des projections économiques des services de la Fed. Ce qui ressort des données émanant de la Fed, c’est que la cible de taux définie par les avis des membres du Comité pour l’an prochain est très proche du niveau actuel. Une décrue sensible ne serait envisagée sur base des conditions actuelles qu’à partir de 2025 où les taux de référence descendraient en dessous de 4 %. On le voit, le risque d’un ralentissement économique reste bien présent aux États-Unis, les spécialistes de la Fed entrevoyant actuellement un taux de croissance pour cette année compris entre 1,9 % et 2,2 % et de 1,2 % à 1,8 % l’an prochain avant une remontée en 2025.