Les opérateurs financiers se préparent à une nouvelle hausse des taux aux États-Unis

Un discours agressif

Pendant quelques années, forcés par les taux d’intérêt au plancher, les gestionnaires ont subi le principe du syndrome TINA (pour There Is No Alternative) et ont misé sur les valeurs cotées en Bourse. Mais actuellement, il y a des alternatives, et il est tout à fait logique pour ces derniers d’abandonner une part de leurs actifs boursiers au profit des actifs à rendement fixe, sûrs et rentables. Le ton jugé agressif (”hawkish”) du patron de la Fed Jerome Powell mercredi soir justifie ces ajustements. Si les taux restent élevés, on le sait, le contexte sera défavorable aux actions. Cela ne fait que renforcer le mouvement de correction entamé à la mi-juillet qui, à New York, a été partiellement masqué par l’avance des sept plus grosses capitalisations boursières cette année. L’évolution peut même être quantifiée puisque depuis le début de l’année, alors que le Nasdaq, riche des grosses capitalisations liées à l’économie numérique et aux développements des outils d’intelligence artificielle, a grimpé de 28 %, le Dow Jones plus révélateur de la tendance des valeurs industrielles traditionnelles, n’affiche qu’une progression de 4 %.

Notons enfin que les arbitrages actions/obligations sont accélérés en raison du ton de la communication de la Fed. Mais dans ce message, il ne faudrait pas oublier la dimension psychologique et ses effets sur le comportement émotionnel des investisseurs. L’objectif de la Fed est de peser sur le dynamisme de l’économie américaine, via les hausses de taux mais aussi au travers de sa communication.