Concurrence des voitures électriques chinoises : la Belgique a-t-elle intérêt à suivre la stratégie protectionniste de la France ?

Si l’initiative est contestée, sans surprise, par la Chine (”du protectionnisme pur et dur”, s’insurge un responsable chinois sur le réseau social X), elle est saluée par les constructeurs européens – surtout par la France – qui eux dénoncent une concurrence déloyale.

Une offensive qui pèse 1,5 milliard d'euros

Cela fait des mois que la France pousse pour que l’Europe s’impose davantage face aux pratiques jugées protectionnistes de Pékin. Les voitures électriques produites en Chine y seront d’ailleurs “sanctionnées” dès 2024, à travers un “bonus écologique”. En effet, les subventions octroyées aux constructeurs automobiles par l'Etat français seront conditionnées selon le score environnemental des modèles qu'ils importent. Ces aides publiques sont mises en place depuis 2019 pour les encourager à s'aligner aux objectifs de neutralité carbone européens (le budget est de 1,5 milliard d'euros pour 2024). De leur côté, les consommateurs qui se tournent vers des modèles dont la production est plus polluante se verront retirer une partie, voire la majorité, de leur prime à l’achat.

En d’autres termes : "si vous produisez des véhicules dans un pays dont le mix énergétique est très intensif en carbone [comme la Chine, NdlR], vous aurez du mal à rester éligible à la prime", a rapporté un officiel français au journal Politico. Le décret, publié mercredi soir, prévoit désormais une aide pouvant aller jusqu’à 8 000 euros pour les personnes à faibles revenus qui achètent une voiture électrique. La liste des véhicules éligibles, elle, sera dévoilée le 15 décembre.

Ce conditionnement des aides poursuit ainsi un objectif protectionniste, sous couvert d’ambitions environnementales. “L’une des grandes priorités affichées par la France est la protection de sa souveraineté, accompagnée de la réindustrialisation verte, particulièrement dans la filière industrielle automobile”, explique Marie Chéron, responsable des politiques véhicules au bureau français de l’ONG Transport&Environnement. “L’objectif protectionniste est non pas de se détacher des véhicules électriques chinois, parce qu’ils ne sont pas encore véritablement sur le marché, mais c’est surtout de ne pas devoir les subventionner massivement dans les années à venir.”

"Les vannes se referment"

Et chez nous ? Si elle a clairement un enjeu politique et environnemental à suivre sa voisine tricolore, la Belgique n’a toutefois pas de marque automobile nationale à défendre face à des concurrents extérieurs… “C’est un outil qui peut être inspirant pour d’autres pays, même s’ils n’ont pas cette problématique industrielle de souveraineté”, assure Marie Chéron. “Ils dépendent des mêmes marchés automobiles que la France. Il y a eu beaucoup d’argent dépensé dans les plans de relance et là on arrive à une période avec plus de contraintes. Les vannes se referment. Il faut donc vraiment cibler les investissements et faire en sorte que les aides publiques aillent là où c’est réellement efficace”, tant au niveau environnemental qu’économique.

Dans sa dernière analyse en date, la Fédération de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle (Febiac) note un développement des acteurs chinois dans notre pays, même si les volumes sont encore marginaux. Par exemple, à partir du 30 octobre, le constructeur de véhicules de luxe Hongqi lance le SUV électrique E-HS9 en Belgique. Ou encore, les immatriculations de la marque MG ont enregistré en août dernier un bond de 851 % sur le marché belge.

Dans le détail, pour les sept premiers mois de 2023, les marques automobiles asiatiques représentent plus de 11 % de la flotte automobile belge électrique (5 679 véhicules). Les marques chinoises représentent à elles seules environ 6 %.

La stratégie du gouvernement Macron peut cependant encore être améliorée, note la responsable de Transport&Environnement, qui explique qu’une des principales tendances du marché automobile européen est la “SUVisation” : les véhicules vendus sont de plus en plus gros et les plus petites voitures sont de moins en moins abordables. “Une tendance qui touche les véhicules thermiques mais encore plus l’électrique.” Et l’outil proposé, “tel qu’il est paramétré en l’état, ne donne pas un signal clair en faveur des petits véhicules. Aujourd’hui, le premier objectif du gouvernement est de fermer la porte aux Chinois. Il faut que le paramétrage soit modifié pour répondre à cette question du poids et envoyer un signal clair en faveur des petits véhicules.”

Marie Chéron observe que l’industrie automobile “bouge pas mal en ce moment” et “qu’on ne peut pas tout faire en même temps.” Pour elle, les autres pays peuvent s’inspirer du modèle français. Mais à l’heure actuelle, la Belgique propose un très faible niveau de taxation des véhicules à moteur à combustion interne comparé à ses voisins européens. Par ailleurs, les Belges semblent moins enclins à acheter un véhicule électrique. Raison de plus pour que “ce type de critères soit fixé au niveau européen” estime Marie Chéron. “Même si c’est une initiative isolée, on a besoin d’avoir des signaux cohérents pour une transition juste.”