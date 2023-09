Des taux élevés pour longtemps ? Pas bon pour les actions !

L’indicateur économique Amazon

Mais cette semaine, l’on attendait surtout de voir ce qui sortirait de la réunion du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec l’espoir de l’annonce d’une fin programmée du resserrement monétaire. Hélas, ce qui a marqué les esprits des opérateurs financiers, c’est la perspective évoquée par le patron de la Fed, Jerome Powell, du maintien des taux élevés sur une durée plus longue qu’imaginée, et de la possibilité d’une nouvelle hausse des taux directeurs cette année encore. C’est que l’économie américaine ralentit sans doute, mais pas autant que prévu. Ce qui s’est traduit de manière bien plus lisible que les agrégats économiques, au travers de l’annonce de l’embauche pour la période des fêtes de fin d’année de quelque 250 000 travailleurs saisonniers par le géant du commerce en ligne Amazon. C’est 100 000 de plus qu’en 2022. Et cela n’augure pas d’une baisse de la consommation aux États-Unis.

Moins d’actions, plus d’obligations

En d’autres mots, la perspective d’une courte récession a fait place à celle d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine. Les gestionnaires ont donc dû revoir leurs stratégies en intégrant le niveau actuel des taux longs, et celle d’un ralentissement prolongé de l’économie. Une action en deux temps : alléger le poste actions de leurs portefeuilles, et réinvestir les liquidités en obligations. Ceci explique le recul de 2 à 3 % affiché par les indicateurs boursiers cette semaine. Aux États-Unis, Amazon a subi les humeurs du marché, l’action cédant 11 % sur les craintes d’une action du gendarme de la Concurrence, et peut-être le calcul du coût supplémentaire lié aux 100 000 employés de plus que l’an passé.

Même glissement pour Intel sanctionné en Europe pour abus de position dominante. Le rafraîchissement de l’ambiance a aussi pesé sur les cours des derniers arrivés en Bourse à New York, Arm et Instacart dont la flambée initiale a été corrigée. Cela n’a toutefois pas empêché Cisco de sortir 28 milliards de dollars pour l’éditeur de logiciels de sécurité et d’analyse de données Splunk. Une cible alléchante si l’on en juge par les 31 % de prime proposés par Cisco par rapport aux derniers cours de Bourse.

Proximus réévaluée

En Europe, le temps est à l’allégement également. Notamment sur les banques menacées aux Pays-Bas comme en Italie par une taxe sur les surprofits. Sans oublier les immobilières au sens large mises à mal par la poursuite de la hausse des taux d’intérêt à long terme. À Bruxelles, ces dernières ont tiré l’indice Bel 20 à la baisse, Aedifica, WDP et Cofinimmo reculant de 4 à 5 %. Seule Proximus a réussi à tirer son épingle du jeu, affichant une enviable progression de 6,50 % sur une réévaluation publiée par un analyste.