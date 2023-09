Toute la question est de savoir sur base de quelle expertise on établit qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle et non.

Beaucoup d’incertitudes

Cette couverture est assez récente. Elle remonte à une loi interprétative datant de fin 2021, qui a englobé la sécheresse dans la couverture des catastrophes naturelles prévue dans l’assurance habitation/incendie.

Fait assez exceptionnel, cette loi avait été contestée devant la Cour constitutionnelle par Assuralia, l'association professionnelle des assureurs en Belgique. Son argument était de dire que la loi "apporte beaucoup d'incertitudes auprès des assurés et qu'un nouveau risque est créé", brandissant du même coup la menace d'une hausse des primes.

La Cour constitutionnelle a toutefois rejeté la demande de suspendre la loi. Les assureurs ne peuvent donc normalement plus refuser d’indemniser ce type de dégâts comme ils le faisaient souvent. Selon Test-Achats, ils profitaient en effet de la marge d’interprétation laissée par la loi sur les catastrophes naturelles datant de 2005. Ils considéraient, par exemple, que la contraction du sol n’était pas un affaissement tel que précisé dans la loi ou qu’il n’était pas prouvé que les dommages étaient dus à la sécheresse.

Quand la décision de la Cour constitutionnelle est tombée, l’association des consommateurs a même formulé le conseil à ceux qui avaient essuyé un refus d’indemnisation de reprendre contact avec leur compagnie d’assurances pour faire rouvrir le dossier. Sachant que les dégâts ne doivent pas forcément avoir été subis. La couverture vaudrait aussi pour un processus lent, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel.

Expertise

Mais les discussions entre les assureurs et les assurés n’en resteront pas moins compliquées. Il ne fait pas de doute que les assureurs vont refuser d’indemniser les fissures pour lesquelles l’expertise révèle qu’elles sont dues à un tout autre phénomène que la sécheresse comme le passage des véhicules lourds dans la rue ou une construction à proximité.

Ils continuent à penser que la réglementation n'est claire ni pour eux, ni pour les assurés . "La seule chose que la loi dit c'est que les dégâts constatés dans son habitation suite à des problèmes de sécheresse dans le sol sont considérés comme une catastrophe naturelle que les assureurs doivent couvrir. Toute la question est de savoir sur base de quelle expertise on établit qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle et non pas, par exemple, la conséquence d'un captage d'eau excessif par un agriculteur qui aurait affecté le niveau des nappes phréatiques. Dans ce cas, la sécheresse n'est pas une véritable catastrophe naturelle mais le résultat d'une intervention humaine. Dans l'assurance incendie, on couvre les conséquences d'un sinistre. Mais, ici, pour résoudre le problème, il ne suffit pas de combler les fissures dans un mur, il faut souvent toucher aux fondations mêmes du bâtiment. Et, là, la grande question est de savoir qui va prendre en charge ces travaux. Ce n'est pas clair du tout", résume Hein Lannoy, administrateur délégué d'Assuralia.