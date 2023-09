"120 milliards de dollars de dégâts en six mois. Le monde de l’assurance est très nerveux"

Pour ce faire, pas de mystère, l’analyse de données est primordiale. Mobilité, climat, flux, logistique, en entreprise comme pour les particuliers, les "data" permettent de mieux gérer, voire d’anticiper les risques.

Des nouveaux métiers

C’est pour cela que de nouveaux jobs émergent. Climatologues, conseillers en énergie, experts en scénarios catastrophes… Mais en haut de la pile, les spécialistes "data" transforment les tableurs Excel en or pour les assurances. Car les données liées à la mobilité (style de conduite des conducteurs), la météorologie (climat, sismologie), la gestion (flux, logistiques, cybersécurité) deviennent essentielles afin de définir les profils de risques et d’adapter le montant des primes à payer.

"Il y a le data ingénieur qui nettoie et prépare les données, le data analyst qui étudie les variables et leurs corrélations et enfin le data scientist qui travaille au côté de l'actuaire sur la partie modélisation", nous précise Pierre-Alexandre Simon, actuaire (statisticien dans le secteur de l'assurance). "Il y a eu énormément de recrutements liés à la conformité", glisse-t-il. Car, depuis la mise en place du règlement européen Solvabilité II (appliqué depuis 2016), les compagnies d'assurances doivent se plier à un exercice de reporting strict, avec des échéanciers trimestriels et annuels afin de garantir leur solvabilité.

"Elles doivent étudier tous les scénarios de crises même des événements rares. Comme pour le secteur bancaire, elles doivent se prémunir contre la faillite", ajoute-t-il. Et au-delà des crises environnementales, "avec l'arrivée des véhicules autonomes, on va voir émerger de nouveaux risques et donc de nouvelles professions. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite."

Des chiffres astronomiques

Si les assurances doivent prendre les devants, c'est qu'effectivement, les montants à assurer deviennent plus que conséquents. "Au niveau mondial, 120 milliards de dollars de dégâts ont été causés dans les six premiers mois de l'année", indique, par exemple, le dirigeant d'Aon, et ce, sans compter les dernières catastrophes naturelles dont le tremblement de terre au Maroc. "Alors qu'on est à environ 130 milliards par an en moyenne sur les vingt dernières années", ajoute-t-il. Notons que sur ce montant, seulement 50 milliards seraient couverts par des assurances.

Privatiser les bénéfices mais pas les pertes ?

À la question de savoir si les assurances ne seraient pas enclines à toujours plus "privatiser les bénéfices" et "mutualiser les pertes" et donc les coûts en cas de catastrophe (en sollicitant l'État et en bout de ligne les citoyens qui passent à la caisse), Philip Alliet se veut plus nuancé. Pour lui, l'interconnexion des risques implique un partenariat public-privé lors de crises exceptionnelles.

Et les entreprises, tout comme les particuliers, doivent davantage analyser la volatilité de leur risque. Au point de dévoiler ses secrets d'entreprises ou des données personnelles, comme pour la conduite ? "Forcément, on va dans ce sens. Il faut prendre en compte la réalité du risque pour définir les prix. C'est comme pour les gens qui utilisent leur GSM au volant. On sait que ça augmente le risque. Car on le voit, même si la quantité de risque diminue, les coûts augmentent. C'est à prendre en compte", défend-il.