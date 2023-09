”Les lobbies arrivent à convaincre les décideurs politiques de mettre de l’argent dans des technologies inutiles”

Quelles sont ces technologies qui permettent de résoudre 95 % du problème climatique ?

L’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, la géothermie, les pompes à chaleur, les voitures électriques, les batteries, l’hydrogène vert, …

Et que manque-t-il pour résoudre les 5 % restants du problème ?

Il faut développer des solutions pour le transport longue distance, en bateaux et en avions. Ceci dit, il existe déjà des avions équipés de batteries et de piles à combustibles (NdlR : voir lexique ci-dessous), capables de parcourir de petites distances. Il reste donc à développer ces solutions sur de longues distances.

Vous incluez l’hydrogène vert dans les technologies actuelles. Pourquoi ?

L’hydrogène vert sera utile pour certaines applications bien précises, comme la production industrielle d’ammoniac et d’acier. Il pourrait aussi servir à alimenter des piles à combustibles, équipant des bateaux et des avions effectuant de longues distances. L’hydrogène vert pourrait aussi fournir de l’électricité à certains réseaux électriques isolés, quand les énergies éolienne et solaire sont indisponibles. Mais il faut limiter l’utilisation de l’hydrogène vert au strict minimum, quand il n’y a pas d’autres solutions.

Pourquoi ?

Quand vous produisez de l’hydrogène vert avec de l’électricité renouvelable, il y a une perte énergétique de 30 %. Et quand vous (re) transformez cet hydrogène vert en électricité, dans une pile à combustible, il y a une nouvelle perte de 10 %. Il est donc plus efficace d’utiliser l’électricité directement, dans une voiture électrique par exemple, plutôt que la transformer en hydrogène vert.

guillement "Il ne faut pas utiliser l'hydrogène pour le chauffage résidentiel, c’est une très mauvaise idée. En outre, j’insiste sur le fait que l’hydrogène doit être vert, c’est-à-dire produit à partir d’électricité renouvelable."

À quoi ne doit PAS servir l’hydrogène vert ?

Il ne faut pas l’utiliser pour le chauffage résidentiel, c’est une très mauvaise idée. En outre, j’insiste sur le fait que l’hydrogène doit être vert, c’est-à-dire produit à partir d’électricité renouvelable.

Vous êtes un grand adversaire de l’hydrogène bleu…

L’hydrogène bleu est produit à partir de gaz naturel, comme l’hydrogène gris conventionnel. La seule différence est qu’on capture le carbone émis lors du processus de production de l’hydrogène, ce qui explique l’appellation “bleu” au lieu de “gris”. Mais, contrairement à ce qu’affirme le lobby gazier, on n’aura pas besoin d’hydrogène bleu. En effet, la capture du carbone est une très mauvaise idée : cela consomme beaucoup d’énergie et cela ne change rien à la problématique de la qualité de l’air.

D’une manière générale, vous êtes contre la capture du carbone…

Quand vous ajoutez un dispositif de capture du carbone à une centrale à charbon, par exemple, celui-ci consomme 30 % de l’électricité produite par la centrale. En outre, la centrale continue à polluer l’air, car il n’y a que le carbone qui est capturé, pas le reste des polluants. Enfin, la capture du carbone implique la poursuite de l’activité d’extraction du gaz, du charbon, du pétrole, qui est émettrice de CO2. Il est donc plus efficace de résoudre le problème climatique en n’émettant pas de carbone, plutôt qu’en le captant une fois émis.

Pourquoi, selon vous, la capture de carbone a-t-elle la cote ?

En partie à cause d’un manque d’information, en partie à cause d’un fort lobby de l’industrie fossile. L’idée de capturer le carbone permet à l’industrie fossile de préserver son business actuel. Aux États-Unis, par exemple, les lobbies du charbon, du gaz et du pétrole ont reçu des subsides pour la capture du carbone, dans le cadre de l’Inflation reduction act (IRA). Il a fallu leur donner de l’argent pour réunir les votes nécessaires au passage de la loi.

Selon vous, c’est la mauvaise information et la puissance des lobbies qui entravent la lutte contre le réchauffement climatique ?

Les lobbies poussent la capture du carbone, l’hydrogène bleu ou les carburants synthétiques. Ils sont tellement puissants qu’ils arrivent à convaincre les décideurs politiques de mettre de l’argent dans ces technologies inutiles. Je pense donc que la mauvaise information est devenue le principal problème entravant la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a tellement d’opinions contradictoires sur la façon d’agir.

Le lobby de l’hydrogène vert est fort aussi…

Oui, c’est pour cela qu’il faut réserver son utilisation à quelques applications spécifiques.

guillement "Il est plus efficace de mettre 1 milliard de dollars pour installer de nouveaux panneaux photovoltaïques, qui fonctionneront pendant trente ans, que de donner cet argent à une centrale nucléaire juste pour continuer à fonctionner."

Soutenez-vous le nucléaire, qui est une technologie actuelle ?

Si une centrale nucléaire n’a pas besoin de subsides pour continuer à fonctionner, elle peut poursuivre son activité jusqu’à l’âge de la retraite. Mais, si elle a besoin de subsides, je suis contre. Il est plus efficace de mettre 1 milliard de dollars pour installer de nouveaux panneaux photovoltaïques, qui fonctionneront pendant trente ans, que de donner cet argent à une centrale nucléaire juste pour continuer à fonctionner.

Peut-on vous qualifier d’écologiste ?

Je suis un scientifique et je ne suis lié à aucun parti. Mais je pense que les politiques prônées par les écologistes sont alignées sur les études que j’ai réalisées.

Pensez-vous qu’il sera nécessaire de modifier nos comportements, si on veut sauver la planète ?

Le télétravail ou le fait de moins conduire peut aider. Mais je ne pense pas que les gens devront changer beaucoup leurs habitudes. Chez moi, j’ai tout électrifié en 2017 et cela n’a rien changé à mon confort (NdlR : il a installé panneaux photovoltaïques, batteries, pompes à chaleur, air conditionné et il roule en voiture électrique). La seule différence est que je ne paie plus de facture d’électricité, de gaz et d’essence. À part l’eau, je ne paie plus de facture depuis six ans.

Si tout le monde faisait comme vous, ce serait suffisant ?

Oui. Mais il ne faut pas uniquement s’attaquer aux habitations des gens, c’est tout le secteur énergétique qu’il faut décarboner. En outre, il faut aussi s’attaquer aux émissions non énergétiques (NdlR : réaction chimique de certains processus industriels, agriculture, …). C’est faisable, techniquement et économiquement, si on ne gaspille pas son argent dans des technologies inutiles…

LEXIQUE

Hydrogène vert. Une éolienne ou des panneaux photovoltaïques alimentent un électrolyseur, qui sépare une molécule d’eau, en hydrogène et oxygène. L’hydrogène est qualifié de vert car l’électricité, à la base de sa production, est renouvelable.

Pile à combustible. C’est le mécanisme inverse. L’hydrogène est utilisé pour produire de l’électricité. Une pile à combustible est donc une batterie électrique qui se recharge grâce à l’hydrogène.

Hydrogène bleu. L’hydrogène bleu est d’origine fossile, mais son processus de fabrication prévoit la capture du CO2 émis.