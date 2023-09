Pédagogie interactive: Wooclap dépasse le cap historique des 50 millions d'utilisateurs

“On a mis sur pied une fonctionnalité très puissante alimentée par plusieurs outils d’intelligence artificielle générative. Il suffit au formateur de fournir à la plateforme un texte, une présentation ou même une thématique, et le système fournit très rapidement des questions pertinentes permettant d’animer la formation. Bien entendu, nous laissons la main au formateur qui peut sélectionner et modifier les questions”.

Wooclap est présente dans les grandes universités et dans le supérieur en Belgique, mais se développe aussi à l’international, étant par exemple déjà bien installée dans les universités au Canada. “Et nous allons nous lancer aux États-Unis”, assure encore Sébastien Lebbe.

À lire aussi

Les entreprises suivent

L’enseignement n’est pas le seul débouché pour les outils d’apprentissage de Wooclap. Les entreprises privées et les administrations utilisent aussi la plateforme, comme TotalEnergies, PwC ou Vinci, notamment dans le cadre de formations qui réunissent des personnes en présentiel et en télétravail. Wooclap se développe donc, même si l’entreprise n’engage pas à tours de bras. Mais elle compte actuellement une soixantaine de personnes et est rentable au plan opérationnel.