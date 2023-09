Changement climatique : le boom de deux technologies redonne de l’espoir à l'Agence internationale de l'énergie

L’AIE rappelle d’emblée qu’août 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Et que son prédécesseur était… juillet 2023. Et d’ajouter que le secteur de l’énergie a battu, en 2022, son record absolu d’émissions de CO2, avec 37 milliards de tonnes relâchées dans l’atmosphère (1 % de plus qu’avant la pandémie de coronavirus).

Néanmoins, Fatih Birol, le directeur de l’AIE, voit des raisons d’espérer. En effet, la guerre en Ukraine a significativement accéléré la transition énergétique. “Il y a deux ans, une nouvelle voiture vendue sur vingt-cinq était électrique, a-t-il déclaré, lors de la présentation de l’étude. Aujourd’hui, c’est une nouvelle voiture sur cinq qui est électrique”.

Fatih Birol a aussi salué le boom de l’énergie photovoltaïque, qui est devenue le “nouveau roi des marchés électriques”. Pas uniquement pour des raisons climatiques, mais aussi parce que le photovoltaïque est bon marché, a-t-il précisé.

Deux technologies cruciales

Le boom des voitures électriques et du photovoltaïque fait que ces deux technologies connaissent actuellement une croissance compatible avec le scénario d’un réchauffement climatique limité à 1,5 degré. Or ces deux technologies sont cruciales : elles doivent permettent d’atteindre un tiers de l’objectif de réduction des émissions de CO₂ d’ici 2030, selon l’AIE.

Par ailleurs, les investissements dans les énergies propres devraient atteindre 1 800 milliards de dollars en 2023, en hausse de 40 % par rapport à 2021. Ce montant doit néanmoins atteindre 4 500 milliards de dollars, d'ici 2030, pour respecter les accords de Paris.

”Une tâche herculéenne”

Selon l’AIE, le meilleur moyen de réduire les émissions de CO₂ est d’arrêter de brûler des combustibles fossiles. Ainsi, il serait nécessaire de réduire de plus de 25 % la consommation de gaz, de pétrole et de charbon d'ici 2030. “Une tâche herculéenne”, a reconnu Fatih Birol.

L’AIE a répété qu’il fallait arrêter la recherche de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. Un message qui a du mal à passer auprès des compagnies pétrolières. Shell et TotalEnergies, par exemple, recherchent actuellement de nouveaux gisements, du côté de la Namibie.

L’AIE a aussi mis en garde. Si les gouvernements tardent à agir, l’objectif de la neutralité carbone ne sera atteignable qu’avec le déploiement massif de technologies de capture du carbone. Or celles-ci sont “coûteuses et n’ont pas fait leurs preuves à grande échelle”, selon l’AIE.