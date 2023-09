Amazon est accusée de monopole aux États-Unis

Le système Amazon

Les auteurs sont nombreux à avoir disséqué la mécanique sous-jacente à la plateforme, comme Alec MacGuillis qui en 2021 publiait une enquête approfondie sur le groupe américain et ses pratiques. Ce dernier explique notamment comment l’entreprise est devenue un lobby à part entière à Washington où par ailleurs, Jeff Bezos dispose d’un véritable manoir où, selon l’auteur, on croise les lobbyistes chevronnés d’Amazon, des députés, sénateurs et membres du gouvernement.

WASHINGTON, DC - JULY 13: Federal Trade Commission Chair Lina Khan testifies before the House Judiciary Committee in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill on July 13, 2023 in Washington, DC. The committee and its chairman, Rep. Jim Jordan (R-OH), have accused Khan and the commission of "mismanagement," "disregard for ethics and congressional oversight" and "politicized rulemakings." Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ©2023 Getty Images

La présidente de la FTC, Lina Khan est elle aussi auteure de critiques virulentes à l’encontre du système Amazon. Dans le Wall Street Journal de mercredi, on rappelle qu’elle écrivait déjà en 2017, dans le Yale Law Journal que “les générations précédentes d’hommes de loi et de tribunaux ont cessé de poursuivre les groupes tels qu’Amazon”. C’est que la FTC s’est déjà cassé les dents sur d’autres plateformes numériques comme Microsoft ou Meta Platforms (Facebook) dans des cas semblables. Le combat judiciaire contre Meta n’est toutefois pas terminé, et les pratiques de Google sont également sous la loupe de la justice. Mais ici, le côté matériel des opérations – publicité, mise en vente, livraisons et service après-vente – semble avoir permis aux autorités de récolter plus de preuves que dans d’autres dossiers.

Un long combat

L’annonce de mercredi n’a pas surpris grand monde, et l’on s’attend à un très long échange d’arguments dans les prétoires. Chez Amazon, la première réplique a fusé sous la forme d’un long communiqué reprenant des explications déjà évoquées dans la littérature. Alors que la présidente de la FTC assure qu’Amazon “prend maintenant un dollar sur tous les 2 dollars que gagne un vendeur”, le groupe rétorque sous la plume de son responsable juridique David Zapolsky, que “la plainte de la FTC allègue que nos pratiques tarifaires, notre offre Fulfillment by Amazon (NdlR : préparation et envoi des marchandises) et Amazon Prime sont anticoncurrentiels. Ce faisant, le procès révèle l’incompréhension fondamentale de la Commission en matière de commerce de détail”. Voilà pour les débuts d’un affrontement qui pourrait durer des années.