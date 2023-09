Les nouvelles de la veille profitent à Colruyt : l'action décolle à nouveau en Bourse

Rentrées de liquidités

En outre, l’entreprise a relevé des points réconfortants du point de vue des actionnaires. À commencer par une augmentation de sa part de marché en Belgique à 32,2 %, soit 100 points de base de mieux qu’auparavant, sachant que durant la période des confinements, les consommateurs belges s’étaient davantage tournés vers les commerces de proximité. Par ailleurs, le groupe a confirmé les perspectives de résultats exceptionnels, avec par exemple le fait que “le holding énergétique Virya Energy a conclu un accord pour la vente de la plateforme éolienne offshore Parkwind au groupe japonais JERA Green. Par ailleurs, le groupe a finalisé la vente de son spécialiste du carburant DATS 24 à Virya Energy en juin 2023”. Il est notamment prévu assure Colruyt, que “Virya Energy versera EUR 750 millions à Colruyt Group au cours de l’exercice 2023/24”.

Et paiement de dividendes

Le groupe a donc proposé aux actionnaires de distribuer un cinquième de de la plus-value réalisée sur la transaction Parkwind, sous la forme d’un dividende intérimaire de 1 euro (brut du précompte mobilier de 30 %). On peut imaginer que le solde de cette recette exceptionnelle (non récurrente) pourrait être affecté à l’opération de reprise des magasins Match et Smatch annoncée il y a quelques jours. Dans l’attente de ce dividende spécial, les actionnaires percevront dès le 3 octobre prochain un dividende de 0,80 euro (soit 0,56 euro après prélèvement du précompte). L'entreprise qui a connu des jours difficiles ces dernières années semble à nouveau sur les rails. Depuis le creux boursier enregistré en février dernier juste sous les 20 euros, le cours de l'action a désormais doublé.