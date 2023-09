Taxer les surprofits dans l'énergie : en deux ans, l’État a engrangé près de 3 milliards d’euros

Face à ce constat, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), a concocté plusieurs dispositifs visant à taxer ces surprofits. Des mesures temporaires, dont les recettes alimentent les budgets 2022 et 2023. À l’approche du conclave budgétaire, voici les dernières estimations des recettes issues de ces taxes exceptionnelles.

Les producteurs d’électricité

Le gouvernement a décidé de taxer, à 100 %, tout ce qui est vendu par les producteurs d’électricité au-dessus du seuil de 130 euros par MWh (à l’exception de certaines technologies dont le seuil est remonté à 180 euros par MWh). Cette taxe exceptionnelle a été appliquée au cours de deux périodes : entre le 1er août et le 31 décembre 2022 ; et entre le 1er janvier et le 30 juin 2023.

Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, l’estimation des recettes avait été fixée à 834 millions d’euros. Finalement, la dernière estimation fait état de recettes de 692 millions d’euros pour l’année 2023, soit 141 millions de moins que prévu. “Les prix de l’électricité ont fortement baissé par rapport à la première estimation, datant de 2022”, explique la porte-parole de Tinne Van der Straeten. Si les prix de l’électricité sont plus bas que prévu, les surprofits le sont également, et la taxe rapporte moins. Mais le consommateur paie moins cher son électricité…

En ce qui concerne les recettes de l’année 2022, elles sont quasiment conformes aux prévisions : 176,9 millions, contre 180 millions d’euros budgétés.

La taxe nucléaire

Avant la crise énergétique, Engie devait déjà s’acquitter d’une taxe spécifique, portant sur ses réacteurs nucléaires. L’une d’elles s’appelle la “contribution de répartition” et vise spécifiquement Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. Les dernières années avant la crise énergétique, la contribution de répartition ne rapportait plus grand-chose à l’État belge.

Mais les choses ont changé ces deux dernières années. En effet, la contribution de répartition va rapporter 846 millions d’euros en 2023, un peu moins que l’estimation initiale (1,069 milliard). Là encore, l’explication est à chercher du côté de la baisse des prix de l’électricité.

En ce qui concerne les recettes de l’année 2022, elles sont quasiment conformes aux prévisions : 114,8 d’euros, contre 114 millions budgétés.

Le pétrole touché

Le secteur pétrolier a également engrangé des bénéfices faramineux durant la crise. Tinne Van der Straeten a donc voulu capter une partie de ces profits. L’un des dispositifs consiste à taxer les raffineries installées en Belgique, en fonction du volume de pétrole brut importé. Alors que la contribution du secteur pétrolier avait été estimée à 600 millions d’euros au total, la dernière évaluation est finalement de 590 millions (pour les années 2022 et 2023).

Fluxys paie

Par ailleurs, Fluxys, le gestionnaire du réseau de gaz, s’est acquitté d’une contribution de 300 millions d’euros, conforme aux prévisions.

Le secteur éolien offshore

Tinne Van der Straeten a également négocié avec les plus récents parcs éoliens en mer. Pour rappel, ces parcs bénéficient d’un prix de vente de leur électricité garanti par l’État belge. Avant la crise énergétique, c’était l’État belge qui devait verser de l’argent aux parcs, afin de combler la différence avec le prix garanti. Mais, avec l’envolée des prix de l’électricité, ce sont les parcs qui ont versé de l’argent à l’État. Selon le cabinet Van der Straeten, l’État belge va empocher 191 millions d’euros en 2023.

Quid des recours ?

Notons que de nombreuses entreprises ont introduit des recours contre les différents dispositifs de taxation des surprofits. La contribution du secteur pétrolier a été attaquée, ainsi que la taxe visant les surprofits des producteurs d’électricité. Contacté, l’un des plaignants indique que le traitement des recours pourrait prendre beaucoup de temps. Une menace plane donc sur ces recettes exceptionnelles.