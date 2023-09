"Contrairement aux idées reçues, les nouvelles routes de la soie ne sont pas un programme machiavélique avec une direction claire"

Le banquier de 74 ans s’exprime à l’occasion de la réunion annuelle de la banque, qui a eu lieu les 25 et 26 septembre à Charm el-Cheikh (Égypte), ville balnéaire nichée entre la mer Rouge et le désert de la péninsule du Sinaï. Le thème, "Croissance durable dans un monde difficile", s’aligne avec le choix de la ville hôte qui a accueilli la COP27 l’année dernière.

guillement On fait grand cas de la BAII parce que les relations sont plus complexes avec la Chine.

La BAII est une banque de développement mise sur pied en 2014 par la Chine pour financer des projets dans le cadre des nouvelles routes de la soie (NRS), cette stratégie d’investissement qui vise notamment le développement du trafic maritime et des échanges par voie terrestre. Aux côtés d’autres organismes financiers comme le Fonds de la Route de la soie, l’objectif de la BAII est de permettre le développement économique des États partenaires. Et par la même occasion, donner plus de poids international au yuan. La Chine représente 30 % de son capital, avec 26 % des droits de vote.

Faut-il s’inquiéter de cet organisme financier porté par la Chine ? "La BAII est une banque de développement comme les autres. Elle finance des projets de construction, de développement, mais elle n’est pas un appui financier pour les finances publiques d’un pays", explique Frédéric Lasserre, professeur au département Géographie de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche en études indo-pacifiques. "On fait grand cas de la BAII parce que les relations sont complexes avec la Chine. Mais c’est exactement le même levier de financement que la Banque asiatique de développement, largement contrôlée par le Japon mais comme c’est un allié, les pays occidentaux ne s’en inquiètent pas. Et puis, contrairement à la Chine, Tokyo adhère aux règles de transparence de l’OCDE." Autre différence : la Chine n’impose pas officiellement de conditions politiques aux prêts, contrairement à la Banque mondiale par exemple.

Fonctionnement opportuniste

"Nous sommes fiers de nos résultats en matière de cofinancement, puisque nous sommes le plus grand partenaire de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement, ainsi que de nos partenariats étroits avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d’investissement", se félicite Jin Liquin. Au nombre de 109 (contre 57 lors de la création), les membres de la BAII sont autant asiatiques qu’occidentaux – la Belgique en est d’ailleurs membre depuis 2019. Ensemble, les États-membres représentent 81 % de la population mondiale et 65 % du PIB mondial.

Un pays brille par son absence dans la liste des partenaires : les États-Unis. "Une décision clairement politique, pas du tout basée sur un calcul économique. Washington a la perception qu’il y a une rivalité qui se met en place avec Pékin et refuse de participer à une banque qui peut servir les intérêts de la Chine", estime le Professeur de géographie. "Contrairement aux idées reçues, les NRS ne sont pas un programme machiavélique téléguidé depuis Pékin avec une direction clairement établie. C’est une constellation d’objectifs aux finalités pas toujours claires, même pour les Chinois. La BAII fonctionne de manière très opportuniste au sens positif du terme. Elle finance les projets qui se présentent, parfois même des projets qui existent déjà et les relabellise 'NRS'."

La BAII n’investit pas, elle prête. Entre 2013 et 2016, elle a octroyé beaucoup de prêts, notamment à des États dont on pouvait interroger la capacité de remboursement, ce qui a encouragé certains observateurs à parler du "piège de la dette", accusant la Chine de faire exprès d’endetter certains pays partenaires. "Dans un prêt, il y a deux parties : celle qui prête, celle qui demande. La Chine n’a jamais obligé les partenaires à accepter des prêts", nuance Frédéric Lasserre. "Les Chinois ont rapidement agi : à partir de 2016-2017, on observe qu’il y a un resserrement du crédit et une très nette baisse des prêts accordés par la BAII aux pays partenaires."

Rien à signaler, donc ? "À travers les NRS, la Chine veut notamment diffuser le développement économique sur l’ensemble de son territoire. La BAII est un outil parmi d’autres pour financer ce vaste programme", tempère le chercheur. "Certes, à travers l’aide au développement, il y a des leviers politiques : on cherche à soutenir les États et les projets qui semblent aller dans le sens de nos intérêts. Mais la Chine n’est pas la seule : le Japon fait pareil, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aussi."