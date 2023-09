Un tout petit rebond boursier malgré la hausse des taux longs

Si les statistiques économiques semblent montrer, de part et d’autre de l’Atlantique, que le resserrement brutal de la politique monétaire par les grandes banques centrales semble porter ses fruits, les opérateurs craignent toujours une poursuite des hausses de taux à court terme. On le sent, en Bourse, et le comportement des grands indicateurs de tendance en témoigne. Ainsi, l’Eurostoxx 50, censé donner une image fiable de la santé boursière en Europe, suit-il une courbe descendante depuis le début du mois d’août. La correction est toujours en cours et elle a déjà coûté 7,50 % à cet indice. Le recul du Dow Jones est de 6 % et celui du Nasdaq proche de 10 %.