Infineon, une valeur intéressante en Bourse mais volatile

Un environnement cyclique

Si la croissance a été explosive durant les 10 dernières années (avec un chiffre d’affaires qui est passé de 4 milliards d’euros en 2014 à plus de 14 milliards d’euros en 2022), le groupe reste fortement cyclique, ce qui se reflète dans des évolutions très chaotiques du cours. Entre le début 2018 et mars 2020, le titre a perdu 50 % de sa valeur, avant d’enregistrer un triplement jusqu’en novembre 2021 (dans un contexte de pénurie des composants électroniques) avec un record atteint à 43,85 euros. Infineon va perdre à nouveau 50 % de sa valeur jusqu’en juillet 2022, avant de redoubler jusqu’en juillet 2023. Depuis, le groupe a publié des résultats trimestriels qui n’ont pas été bien accueillis (manque de croissance dans la division automobile), et le titre a de nouveau abandonné un tiers de sa capitalisation.

Cours de Bourse d'Infineon. ©IPM Graphics

Pour autant, les analystes n’ont pas encore commencé à ajuster significativement leur objectif, qui reste en moyenne sur un niveau élevé (46,70 euros), ce qui laisse un potentiel proche de 50 %. Si les attentes des analystes pour 2023 restent bien orientées, la croissance pour les deux prochains exercices reste plus modeste tant au niveau du chiffre d’affaires (7,5 % en moyenne) que du résultat par action (5,7 %), mais la valorisation faible du groupe (rapport cours/bénéfice de 13) limite le risque baissier. Le recul du cours peut donc constituer un bon point d’entrée pour les investisseurs en mesure d’encaisser la volatilité élevée du titre. À noter que le groupe présentera les perspectives de sa division automobile à l’occasion d’un road show virtuel ce 4 octobre.

Retour sur Cintas

En dépit d’un rapport relativement positif pour le premier trimestre de l’exercice 2023/2024, les actions Cintas évoquées dans ces colonnes il y a une semaine, ont chuté de plus de 5 % durant la séance de mardi. Si les résultats ont battu les attentes du marché avec une révision positive des objectifs pour l’ensemble de l’année, certains analystes se sont toutefois montrés déçus par le niveau du relèvement des perspectives pour l’exercice en cours.