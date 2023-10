L’homme a repris du service alors qu’il comptait, justement, lever le pied. À 67 ans, Freddy De Mulder est, depuis juin, le nouveau président de la Febiac, la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle. L’auto, il est vrai, c’est sa vie professionnelle jusqu’à ses 57 ans. “J’ai toujours travaillé dans le secteur automobile. Chez General Motors, comme responsable des achats au niveau européen, et même mondial pendant plusieurs années”. Il fut aussi directeur général de l’usine Opel à Anvers, tout en cumulant ce poste avec d’autres fonctions. Il connaît aussi la Febiac comme sa poche.

“J’ai assumé plusieurs fonctions, dont le poste de trésorier. J’ai été membre du conseil d’administration et du comité de direction”.Mais, voilà dix ans, il largue les amarres. “J’ai décidé de changer de vie. Je voulais plus de temps pour la famille, plus de temps pour le sport. Je voulais faire quelque chose dans le domaine social. Au moment même où je prenais cette décision après en avoir discuté avec la famille, j’ai vu une annonce d’Entrepreneurs pour Entrepreneurs, une organisation qui soutient des jeunes scale-up en Afrique en les aidant à établir leur business plan”. Et le voilà reparti pour une décennie riche en expérience. “Après 10 ans, je voulais à nouveau avoir plus de temps avec la famille, plus de temps pour faire du sport et plus de temps libre en général. Juste au moment où j’arrête 95 % de mes activités, Febiac me contacte pour reprendre la présidence. J’ai hésité, mais ils m’ont finalement convaincu”, sourit-il.

Freddy De Mulder a longtemps couru des marathons, au rythme d’un à deux par an, notamment à New York, Boston, Chicago, Londres et Berlin, soit les principaux marathons au monde”. Ses journées étant très chargées, il doit s’entraîner la nuit. “J’ai dû courir des milliers de kilomètres à 11 heures du soir ou à 5 heures du matin, car je n’avais pas le temps en journée”. Il ne le pratique plus depuis une dizaine d’années. “C’est devenu trop dur pour m’entraîner”. Il n’a pas abandonné toute activité physique. Au contraire, même. “J’ai un grand terrain boisé autour de la maison. Le jardin, mais surtout le bois, me prennent beaucoup de temps car je veux tout faire moi-même”.

Vous avez accédé à la présidence de la Febiac en juin dernier alors même qu'il n'y aura pas de Salon de l'auto en janvier 2024. N'est-ce pas frustrant ?

Je regrette, à titre personnel, qu’il n’y ait pas de salon car j’ai toujours aimé cette période lors de ma longue carrière dans le secteur, la plus positive pour moi sur le plan professionnel. C’est, je le rappelle, une décision qui a été prise en toute connaissance de cause par les membres de la Febiac, c’est-à-dire les importateurs. Je respecte totalement cette décision qui a été prise en tenant compte de la situation dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là.

C'est-à-dire ?

Notre secteur traverse une période compliquée. Il fait face à de nombreux et de coûteux défis, avec une multiplicité d’opinions différentes pour envisager ces défis. C’est notamment ce qui a entraîné la décision de ne pas organiser le Salon l’année prochaine.

Et pour janvier 2025? vous êtes confiant ?

La décision sera prise vers l’été 2024, c’est-à-dire dans neuf mois. Les conditions du marché pourraient être toutes autres et un Salon sera peut-être organisé en janvier 2025. Tout dépendra de la situation du marché et de l’interprétation de cette situation par nos membres.

S’il n'y a pas de salon en janvier 2025, ce sera la fin de cet événement ?

Qui sait ? Je ne peux pas me prononcer à ce moment-ci, mais il est certain que 2025 sera très importante.

“Il y a encore beaucoup d’interrogations sur la voiture électrique. La conséquence est que cela prolonge l’utilisation de voitures polluantes sur nos routes. C’est l’inverse de l’évolution que nous souhaitons.”

Il y aura toutefois un salon en janvier, organisé par la société 402 Automotive. C'est une épine dans votre pied ?

Cela ne sera pas un salon de l’auto car l’appellation appartient à la Febiac. De plus, l’événement qui sera organisé sera différent de ce que nous proposons. Cela ne nous inquiète pas. Nous ne les voyons pas nécessairement comme un concurrent. Nous applaudissons en effet chaque initiative qui assure la promotion de l’auto en Belgique. Notre souci est de voir si c’est organisé de manière responsable. Le tout sera de voir si cela sera positivement accepté par le secteur et par le public. Pour le secteur, je vous rappelle qu’il a décidé de ne pas organiser un salon. Il faut voir maintenant dans quelle mesure il sera présent. Ensuite, il faudra voir si le public sera présent. La participation du grand public dépendra certainement de la représentativité du secteur, des technologies présentées. Il faudra attendre pour voir comment le public répondra à cette initiative, mais nous espérons vivement que cela sera positif.

Vous le visiterez ?

J’irai, pourquoi pas ? Nous parlons avec tout le monde. Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des concurrents. En tout cas, je les vois comme une organisation qui prend des initiatives. Je suis très curieux de voir comment cela va se passer. Et si je puis apprendre des choses en me rendant sur place…

N'était-ce pas une erreur de la part de constructeurs de présenter quasi exclusivement une offre électrique et électrifiée, de quoi dérouter les particuliers confrontés à des prix très élevés et les éloigner de ce type de véhicules ?

Il y a beaucoup d’intérêt et de questions dans le grand public pour cette nouvelle technologie, ce qui a amené les constructeurs à présenter tous les modèles possibles présents ou futurs. L’évolution de la fiscalité et les ventes en forte croissance chez les professionnels ont aussi amené à ce choix. Il y avait également beaucoup moins d’espace que par le passé, ce qui a par ailleurs obligé les constructeurs à faire un choix. Était-ce bien de le faire ? S’il y a un salon 2025, je suis certain que plusieurs technologies seront cette fois présentes, et pas seulement les véhicules électriques sur lesquels les constructeurs s’étaient focalisés cette année.

Le prix élevé reste un obstacle, non ?

Les contraintes de coûts des matières premières et de la batterie ont amené de nombreux constructeurs à proposer des véhicules haut de gamme pour avoir une certaine rentabilité sur la voiture, en tant que telle, mais aussi pour pouvoir investir dans les nouvelles technologies et dans des voitures plus petites. Les constructeurs sont quasiment forcés d’offrir des voitures haut de gamme. Le prix est certainement une raison pour laquelle les particuliers n’achètent pas de voiture électrique. La disponibilité de bornes de recharge est une aussi grande préoccupation. Il y a aujourd’hui 500 000 bornes de recharge aux Pays-Bas, contre 30 000 en Belgique. Nous tablons sur 2 millions de voitures électriques en 2030. Nous aurons alors besoin d’un minimum de 200 000 bornes. Cela veut dire qu’il faut en installer 100 par jour jusqu’en 2030. Il reste beaucoup à faire. C’est sans doute aussi l’interrogation par rapport à la disponibilité d’électricité dans le futur. Cela amène les particuliers à postposer leur achat car il y a encore beaucoup d’interrogations à ce sujet avec, comme conséquence, que cela prolonge l’utilisation de voitures polluantes sur nos routes. C’est l’inverse de l’évolution que nous souhaitons.

La décision de la Flandre de proposer une prime de 5 000 euros à l'achat d'une voiture électrique coûtant moins de 40 000 euros est donc une bonne chose ?

C’est très positif. C’est absolument nécessaire. À ce jour, 90 % des voitures électriques sont achetées par des sociétés.

Au-delà des véhicules électriques, les particuliers achètent de moins en moins de voitures neuves, comment y remédier ?

Nous demandons d’offrir des primes ou des incitants fiscaux à l’achat d’une voiture neuve par les particuliers. Je laisse la porte ouverte à toutes les technologies, donc à toutes les motorisations confondues, pour autant qu’elles soient à faible émission. Lors d’un récent congrès organisé sous l’égide de Mobia, nous avons remarqué avec intérêt que les hommes politiques présents pourraient, dans leur grande majorité, accepter une refédéralisation de la mobilité.

"La voiture a un avenir dans une mobilité sociale, durable et fluide"

Moins de places de parking dans les villes, des plans comme Good Move qui veulent dissuader les usagers de prendre leur véhicule,... La voiture a-t-elle encore un bel avenir ?

La voiture a toujours un avenir. La mobilité individuelle est un droit, elle a joué un rôle important dans le développement de l’être humain, et ce sera toujours le cas. Nous avons une grande responsabilité à cet égard. La tâche de la Febiac est de représenter le secteur et de s’assurer qu’il y a cette mobilité sociale, durable, fluide. Vendre des voitures n’est pas un but en soi en tant que fédération : nous n’avons pas d’objectif en termes de ventes de voitures neuves par an. Nous défendons en fait la place de la voiture dans une approche multimodale, tout en soutenant la mobilité avec l’ensemble des parties, y compris les transports en commun.

Des projets ou initiatives en ce sens ?

Nous organiserons un congrès au mois de février, ce qui me paraît très important, voire même plus important, que l’organisation du Salon de l’auto. Ce sera un congrès de plusieurs jours avec des orateurs de haut niveau, qui impliquera toutes les parties prenantes, y compris le monde politique. Ce sera un grand événement qui, je l’espère, sera un tremplin pour promouvoir ce plan global de mobilité qu’il faut instaurer en Belgique. Nous avons besoin d’une vue globale avec tous les stakeholders pour bien cerner les problématiques et dégager les opportunités de la mobilité individuelle. Si, au terme de mes deux mandats de trois ans, nous avons réussi à adopter un plan global de mobilité avec toutes les parties concernées, ma présidence sera un succès. Qu’il y ait un salon ou non, que le nombre de voitures vendues soit plus élevé, quelle technologie sera la plus vendue et dans quelle proportion, on verra dans le futur. Le monde change tellement vite qu’il est difficile de prévoir l’avenir.

Ce sont aussi des jeunes qui achètent moins de voitures et adoptent plus le modèle de véhicules partagés.

C’est vrai que les jeunes regardent la mobilité d’une façon différente. Dans les chiffres, les gens continuent toutefois de venir à la voiture, mais plus tard qu’il y a dix ans ou vingt ans, lorsqu’ils s’installent et ont une famille. L’acte d’achat n’est donc pas annulé mais différé. Et si l’on vend moins de voitures à l’avenir, j’en prends acte en tant que personne et en tant que président de Febiac. Pour nous, ce qui est important, c’est que la mobilité soit garantie, que ce soit par la voiture individuelle ou non. La voiture sera peut-être moins nécessaire à l’avenir, pour autant que l’offre de transports publics suive.

Et que pensez-vous des freins à l'utilisation de la voiture en ville ?

Qu’il y ait moins de places de parkings, d’accord, pour autant que les transports en commun suivent. Que l’on prenne des mesures dans les villes pour limiter les émissions de CO2, c’est tout à fait compréhensible et nous soutenons la démarche. Nous demandons toutefois d’avoir une approche globale, et surtout réaliste, et de ne pas prendre des décisions qui sont prises en fonction d’intérêts spécifiques ou pour rechercher de la popularité après d’un public spécifique. La bonne approche, c’est de discuter et de prendre une décision commune réaliste.

La décision d'uniquement permettre la vente de véhicules à zéro émission à l'horizon 2035, c'est réaliste ?

Nous avons la responsabilité d’être plus durable, ce en quoi je comprends les objectifs de la Commission européenne. Avoir une mobilité sans émission le plus rapidement possible correspond donc à cet objectif. C’est logique, de sa part, de pousser cette évolution. La Commission, comme tout autre responsable politique, doit s’interroger et surtout interroger le secteur pour en connaître ses capacités. Là, il y a certainement eu une erreur d’appréciation. Dans le cas présent, la Commission a défini les objectifs et a balisé le chemin pour y parvenir. Ce n’était pas l’approche idéale. Nous demandons une obligation de résultat, mais pas une obligation de moyen.